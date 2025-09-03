Número desconocido, el documental de ciberacoso que atrapa a la audiencia de Netflix España

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este enrevesado documental revela la impactante respuesta. (Netflix)

Número desconocido: Identidad falsa es un documental de true crime, dirigido por Skye Borgman, explora un perturbador caso de ciberacoso en un instituto de Estados Unidos. La historia sigue a Lauryn Licari, una adolescente, y su novio Owen, quienes comienzan a recibir mensajes anónimos llenos de insultos, amenazas y contenido subido de tono desde un número desconocido. Lo que inicialmente parece una broma adolescente se convierte en una pesadilla digital que dura 20 meses, afectando a toda su comunidad escolar y requiriendo la intervención del FBI.

El documental aborda el ciberacoso, el catfishing (suplantación de identidad en línea) y las consecuencias emocionales y sociales del acoso digital en adolescentes. Destaca la facilidad con la que se pueden crear perfiles falsos y la vulnerabilidad de los jóvenes en entornos digitales, donde las redes sociales y los mensajes anónimos amplifican el daño.

La lista de las películas más populares de Netflix España

1. El club del crimen de los jueves (The Thursday Murder Club)

La película se estrenará en Netflix el próximo 28 de agosto.

Un grupo de jubilados aficionados a resolver casos antiguos se enfrenta a un asesinato real cargado de misterio en esta comedia de humor negro basada en la novela homónima.

Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

3. El espía inglés

(Lionsgate)

Durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, el ingeniero Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) se infiltra como espía en el MI6, servicio de inteligencia británico. Cuando la crisis de los misiles cubanos promete inclinar la balanza a favor del país soviético, Wynne comenzará a trabajar con la CIA para filtrar información sobre el plan que tienen en marcha los rusos y así evitar una catástrofe.

4. Los vigilantes

Sigue a Mina, una artista de 28 años que queda varada en un bosque en el oeste de Irlanda. Cuando Mina encuentra refugio, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por misteriosas criaturas cada noche.

5. Las guerreras k-pop

Las guerreras k-pop se estrenará en Netflix el próximo 20 de junio.

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

6. Caerás

Las mejores producciones en Netflix para engancharse hoy mismo. (Captura de pantalla del Tráiler Oficial)

Lilli sospecha del nuevo prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido se cruza en su camino, se distrae de repente con su propio deseo.

7. New Amsterdam

Inspirado por Bellevue, el hospital público más antiguo de Estados Unidos, este drama médico único sigue al brillante y encantador Dr. Max Goodwin, el director médico más nuevo de la institución, que se propone romper la burocracia y brindar una atención excepcional.

8. Canta con las guerreras k-pop

K-pop Demon Hunters - Las guerreras K-pop (Captura: Netflix)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

9. Un hombre abandonado

La película turca se estrenó con éxito dentro del ranking de películas de Netflix a nivel mundial.

Tras cumplir condena por el delito que cometió su hermano, un hombre vuelve con su familia y encuentra esperanza y consuelo en el profundo vínculo que establece con su sobrina.

10. Los desenredos del amor (고백의 역사)

En esta película de enamoramientos y rizos, una adolescente flechada está decidida a conquistar al galán de la escuela con la ayuda de un ingenioso estudiante de intercambio. Netflix

Una adolescente enamoradiza planea conquistar al rompecorazones del instituto alisando su melena rizada.. hasta que un nuevo alumno lo cambia todo.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

