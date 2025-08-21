España Cultura

Ni ‘Respira’ ni ‘Pulso’, la serie de médicos más premiada del año tendrá segunda temporada

La plataforma HBO Max ha lanzando el avance de la nueva tanda de episodios que se emitirán en 2026

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

#ThePitt, una nueva serie original de Max producida por John Wells, productor ejecutivo de ER y The West Wing, y protagonizada por Noah Wyle, llegará a Max en enero de 2025.(Crédito: Max)

El hijo pródigo regresa”. Con esa frase, el primer adelanto de la segunda temporada de The Pitt anticipa el retorno de su protagonista, el doctor Robby, tras un largo y justificado descanso.

La escena, filtrada por la actriz Fiona Dourif a través de su cuenta de X antes de eliminar la publicación, muestra un ambiente de urgencias desbordado: un paciente forcejea para soltarse en la parte trasera de una ambulancia, mientras un grupo de policías irrumpe en el hospital y los médicos, cubiertos de sangre, luchan por salvar una vida. Según Screenrant, este breve pero intenso tráiler confirma que la serie mantendrá su ritmo vertiginoso y su tono dramático en la nueva entrega.

Ahora, HBO Max ha lanzado su primer avance de lo que será su siguiente temporada que se estrenará a lo largo de 2026.

El fenómeno sorpresa de ‘The Pitt’

El fenómeno de The Pitt resulta especialmente llamativo en un contexto donde la saturación de dramas médicos parecía haber agotado la fórmula. A diferencia de títulos como House, Anatomía de Grey o The Good Doctor, la serie ha apostado por un realismo clínico inusual y una exploración profunda de la vida personal de sus personajes.

Imagen de 'The Pitt' con Noah Wyle

El casting, liderado por Noah Wyle (quien ya había destacado en Urgencias), ha sido uno de los factores clave para el éxito de la producción. La dirección de R. Scott Gemmill y su equipo ha permitido que la serie se distinga por su autenticidad y su capacidad para mantener la tensión narrativa.

El primer adelanto de la nueva temporada ha servido para alimentar la expectación de los seguidores. El ambiente en el hospital se presenta más caótico que nunca, con situaciones límite que pondrán a prueba tanto al equipo médico como a los propios espectadores.

Qué nos espera en la segunda temporada

En cuanto al reparto, la mayoría de los actores principales volverán a sus roles. Además de Noah Wyle y Fiona Dourif, regresarán Taylor Dearden, Isa Briones, Shabana Azeez y Gerran Howell.

No participarán en esta nueva etapa Tracy Ifeachor (Heather Collins) ni Shawn Hatos (Jack Abbot), lo que supone algunos cambios en la dinámica del grupo. La continuidad del elenco principal garantiza la coherencia en el desarrollo de los personajes, uno de los aspectos más valorados por la audiencia.

The Pitt (Max / HBO)

El impacto de The Pitt en la televisión de 2025 ha sido notable. Su primera temporada ha alcanzado las 13 nominaciones en los Premios Emmy, consolidando su posición como una de las propuestas más sólidas y originales del año, casi a la misma altura que propuestas como de autor como Separación o The Studio. La apuesta de HBO Max por renovar la serie tan rápidamente refleja la confianza en el potencial de la historia y en la fidelidad de su base de seguidores.

La segunda temporada de The Pitt promete mantener el formato que la ha convertido en un referente: una combinación de urgencias médicas, tramas personales complejas y un ritmo narrativo implacable. La expectación por el regreso de los médicos favoritos de la televisión sigue creciendo, mientras la plataforma trabaja para que la continuación llegue a la pantalla lo antes posible.

