La película que ha superado en taquilla a ‘El cautivo’ y ‘Expediente Warren: El último rito’: “Ha sido el mejor viernes del año”

Estrenado este fin de semana, este anime ha puesto patas arribas la cartelera española

David Pardillos

Por David Pardillos

Imagen de 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita'

Ni los espíritus demoníacos, ni la historia del cautiverio de Miguel de Cervantes en Argel. Este fin de semana, que ha estado protagonizado por estrenos como el de Eddington o la propia película de Alejandro Amenábar, se ha encontrado con una gran sorpresa al ver cómo ha reventado la taquilla una película que no todo el mundo esperaba. Y una prueba más del poder de convocatoria del anime en nuestro país desde hace ya tiempo.

La película Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba – La fortaleza infinita acaba de lograr uno de los estrenos más exitosos del año en la taquilla española, ubicándose como la opción preferida del público y superando estrenos recientes como Expediente Warren: El último rito y El cautivo de Alejandro Amenábar, según datos de ComsCore. El fenómeno, que desbordó las previsiones más optimistas del sector. Los informes de ComsCore contabilizaron ayer más de 330.000 espectadores en las salas de cine españolas, anotando así el mejor viernes del año para la exhibición cinematográfica.

El título protagonizado por Tanjirō Kamado y dirigido por Haruo Sotozaki encabeza este logro, tras agotar localidades en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, e imponerse frente a producciones internacionales y nacionales de alto presupuesto. El éxito responde a varios factores. El interés alrededor de Kimetsu no Yaiba creció con las temporadas anteriores y con la película El tren infinito, que ya había demostrado la capacidad de convocatoria del anime en cines.

Imagen de 'Guardianes de la noche: Kimetsu no Yaiba - La fortaleza infinita'

Una saga con una gran comunidad detrás

La estrategia de lanzamiento implementada por Sony y Cruncyroll permitió que la película llegara a una amplia red de salas convencionales y no quedara restringida a eventos especializados. El arco de La fortaleza infinita representa uno de los momentos más esperados por los seguidores de la obra de Koyoharu Gotouge, autora del manga original. La adaptación animada de este segmento llevó a la pantalla la batalla final contra Muzan Kibutsuji, atrayendo no solo a fans, sino también a nuevos espectadores, atraídos por la intensidad de la narrativa y la reputación alcanzada por el estudio Ufotable.Según ComsCore, la asistencia registrada eclipsó lanzamientos recientes en territorio español, estableciendo un récord que evidencia la fortaleza de la animación japonesa frente a los títulos de imagen real. La propuesta visual, unida a la fidelidad con el material fuente y el despliegue técnico ofrecido por Ufotable, reforzaron el atractivo de la cinta para un público diverso.

El éxito comercial de La fortaleza infinita subraya el posicionamiento del anime como uno de los géneros más sólidos del momento, tanto a nivel de taquilla como en repercusión mediática y cultural. El impacto ya se percibe en las redes sociales, donde miles de aficionados han compartido imágenes y reacciones al estreno. Cifras de ComsCore corroboran que el fenómeno vivió el mejor viernes del año, con una respuesta que invita a exhibidores a reforzar la programación del título en las siguientes semanas. El recorrido de la película dentro de la cartelera española se prevé extenso, mientras Kimetsu no Yaiba continúa fidelizando a una nueva generación de espectadores.

