La Policía abre un canal "anónimo y confidencial" si crees que tu vecino trafica o en tu barrio se vende droga: "Tu palabra puede ser el arma definitiva"

A través de TikTok y el correo antidroga@policia.es, los ciudadanos pueden denunciar de forma segura y contribuir a la lucha contra el narcotráfico en sus barrios

Clara Arias

Por Clara Arias

Una agente de la Policía
Una agente de la Policía Nacional en un TikTok (@policia)

La Policía Nacional ha puesto en marcha una innovadora campaña en redes sociales con el objetivo de involucrar a la ciudadanía en la lucha contra el narcotráfico. A través del vídeo en el que preguntan a los ciudadanos “¿Tu vecino trafica? ¿En tu barrio se vende droga?”, la institución invita a denunciar de forma anónima y confidencial cualquier actividad sospechosa relacionada con el tráfico de drogas mediante el correo electrónico antidroga@policia.es. La campaña destaca la importancia de la colaboración ciudadana como herramienta fundamental en la detección y desarticulación de redes de narcotráfico.

El narcotráfico en los barrios: una realidad preocupante

El narcotráfico sigue siendo una de las principales preocupaciones en muchas zonas urbanas de España. Según datos del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 22.000 denuncias por delitos relacionados con drogas, siendo Andalucía la comunidad autónoma con mayor número de casos. En ciudades como Málaga, el narcotráfico ha alcanzado niveles alarmantes, con 77 toneladas de drogas incautadas y más de 2.400 detenciones en 2023.

Los barrios más afectados suelen ser aquellos con altos índices de pobreza y desempleo, donde el tráfico de drogas se convierte en una fuente de ingresos para algunos residentes. Además, la presencia de grupos organizados dedicados al narcotráfico agrava la situación, generando un clima de inseguridad y violencia que afecta a toda la comunidad.

La Policía Nacional ha habilitado el correo electrónico antidroga@policia.es como un “canal de comunicación anónimo y confidencial” para que los ciudadanos puedan informar sobre actividades sospechosas relacionadas con el narcotráfico en sus comunidades. Este canal garantiza el anonimato y la confidencialidad de las denuncias, permitiendo a los vecinos colaborar sin temor a represalias. La campaña busca empoderar a la ciudadanía, brindándoles una herramienta eficaz para contribuir a la seguridad de su entorno.

Una agente de la Policía
Una agente de la Policía Nacional en un TikTok (@policia)

La importancia de la colaboración ciudadana en la lucha contra el narcotráfico

La participación activa de la ciudadanía es esencial en la lucha contra el narcotráfico. Las denuncias vecinales han sido clave en el desmantelamiento de numerosas redes de tráfico de drogas en España.

Por ejemplo, en Elche, la Policía Nacional desarticuló un clan familiar dedicado al tráfico de drogas tras recibir múltiples denuncias vecinales sobre actividad sospechosa en un domicilio del barrio de la Puñalada. La investigación reveló que el grupo operaba con roles definidos: venta, vigilancia y almacenamiento de droga en otras propiedades.

En los registros, los agentes incautaron 350 gramos de cocaína escondidos en una hormigonera, 10 gramos de marihuana, una plantación ilegal con 158 plantas, un arma blanca, un vehículo de alta gama y diversos utensilios para la venta de droga. El principal responsable fue ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

La estrategia de la Policía Nacional en redes sociales

La Policía Nacional ha apostado por las redes sociales como herramienta para acercarse a la ciudadanía y fomentar la colaboración en la lucha contra la delincuencia. A través de plataformas como TikTok, la institución busca sensibilizar y educar a los jóvenes sobre la importancia de la seguridad y la convivencia en sus comunidades. Esta campaña es un ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas de manera efectiva para promover la participación ciudadana en la seguridad pública.

Noticias del día 08 de septiembre del 2025

Asimismo, en otros vídeos publicados en redes sociales, la Policía explica pasos sencillos para una denuncia eficaz y colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

  1. Identificar actividades sospechosas: Observa comportamientos inusuales en tu entorno, como reuniones frecuentes en horarios nocturnos, cambios repentinos en el flujo de personas o vehículos, o la presencia de sustancias desconocidas.
  2. Recopilar información: Anota detalles relevantes como fechas, horas, lugares y descripciones físicas de las personas involucradas.
  3. Contactar a la Policía Nacional: Envía un correo electrónico a antidroga@policia.es con la información recopilada. Recuerda que este canal es anónimo y confidencial.
  4. Colaborar sin miedo: Tu denuncia puede ser clave para desarticular redes de narcotráfico y mejorar la seguridad en tu comunidad.

