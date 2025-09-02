España Cultura

El niño demonio chino que ha superado a Hollywood este verano: la historia de la taquillera película que ha pasado inadvertida en España

Acaba de superar el récord de cine de animación tras sobrepasar al ‘Del revés 2′ y ahora va a por ‘Titanic’ como una de las más taquilleras de todos los tiempos

David Pardillos

Por David Pardillos

Imagen de 'Ne Zha 2'
Imagen de 'Ne Zha 2' (Crédito: Magnífico Films)

Superando los 2.100 millones de dólares en taquilla global y según las cifras más recientes de Box Office Mojo, el cine animado chino marca en 2025 un nuevo hito internacional. Un filme estrenado recientemente en Estados Unidos se consolida como la producción más taquillera del año, duplicando los ingresos de otras superproducciones animadas occidentales y alcanzando cifras históricas en la industria mundial.

Un fenómeno gestado en la industria china del cine, apenas registrado en Occidente hasta ahora, ha irrumpido con fuerza en el panorama internacional. Según Box Office Mojo, Ne Zha 2 ha recaudado más de 2.100 millones de dólares, cifra que no solo le otorga un cómodo liderazgo en la taquilla mundial de 2025, sino que casi duplica lo reunido por la siguiente animación, Lilo & Stitch. Los datos oficiales reflejan que esta producción china ha conseguido superar, en ingresos, las nuevas entregas de dos franquicias clave de Hollywood: Disney y DC, cuyos estrenos quedan relegados en esta temporada.

A ello se suma que Ne Zha 2 ya ostenta el título de la película de animación con mayor recaudación de la historia, superando los 1.700 millones de dólares alcanzados por Del Revés 2, la producción más reciente de Pixar. En perspectiva general, la cinta se ha posicionado como la quinta más taquillera de todos los tiempos, desplazando a Star Wars: El despertar de la fuerza y acercándose a la legendaria Titanic de James Cameron. Solamente Avatar, Vengadores: Endgame y Avatar: El sentido del agua se mantienen hoy por encima de la película china.

Imagen de 'Ne Zha 2'
Imagen de 'Ne Zha 2' (Crédito: Magnífico Films)

Un éxito desconocido en España

El avance internacional de la cinta contrasta con la tibia recepción europea. En España, la taquilla no supera los 400.000 dólares desde su estreno a finales de junio y la película se descuelga pronto de las carteleras. En Reino Unido, la recaudación ronda los 2 millones de dólares. Frente a esto, el estreno del 22 de agosto en Estados Unidos ha multiplicado el interés internacional por la animación china, sumando unos 40 millones de dólares en solo una semana, un desempeño notable en la actualidad del streaming.

Dentro de China, Ne Zha 2 es mucho más que un éxito comercial. Estrenada el 29 de enero, durante el Año Nuevo Lunar, la película se convirtió en fenómeno cultural. Su protagonista, basado en una figura de la mitología china, es ahora un icono omnipresente en campañas publicitarias, comercios e incluso discursos políticos. De leyenda literaria a motor de orgullo y símbolo de éxito nacional, la trascendencia del filme va más allá del cine.

La obra dirigida y escrita por Jiaozi (Yang Yu) cuenta con el respaldo de Beijing Enlight Media, presidida por Wang Changtian, y el apoyo de una filial del conglomerado Alibaba. Su presupuesto rondó los 83 millones de dólares y la ambición se refleja en la magnitud del proyecto: cinco años de trabajo y la implicación de más de 4.000 profesionales de 138 estudios de animación, es decir, el doble que en la entrega original de 2019, según The Guardian.

La sinopsis de la productora detalla que el filme sigue la historia de Ne Zha, personaje tomado de la novela del siglo XVI, La investidura de los dioses, figura central en el imaginario cultural chino. En la nueva entrega se cruzan batallas, acción y humor, fórmula que ha logrado conectar tanto con la juventud como con seguidores de la animación tradicional. El recorrido internacional de Ne Zha 2 y sus cifras sin precedentes señalan una transformación en la proyección global del cine de animación y reflejan el creciente liderazgo cultural de China frente a Hollywood.

