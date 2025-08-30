‘Ballerina’ llega a plataformas: cuándo y dónde ver la aventura de Ana de Armas en la saga ‘John Wick’

Ana de Armas as Eve in Ballerina. Photo Credit: Courtesy of Lionsgate

El cine de acción de este 2025 está dejando grandes sensaciones: la velocidad de F1: La película, el frenetismo de la última entrega de Misión Imposible o la fantasía de Jurassic World: el renacer, pero se echaba en falta una película con golpes y sangre como las de toda la vida. Un vacío que en lo que va de año solo ha sido capaz de llenar del todo una película que ahora llega al streaming, para hacer más llevadero este final del verano y dar la bienvenida a la rutina a base de sangre, sudor y muchas granadas.

Hace tan solo unos meses que Ballerina, la primera aventura independiente dentro del universo John Wick, llegó a cines. Lo hizo con Ana de Armas como gran protagonista, en la que es la primavera aventura de la hispanocubana en solitario después de haber dado vida a otros personajes de acción en películas como 007: Sin tiempo para morir. De Armas da vida aquí a Eve Macarro, una joven que lo perdió todo siendo una niña y se ha criado con una gran sed de venganza entre los brazos de la Ruska Roma, esa organización de dudosa legalidad pero amplia efectividad que ya conocimos en anteriores entregas de John Wick.

Buscando separarse de la familia que se lo ha dado todo para cobrarse su venganza particular, Eve comenzará a actuar a espaldas de la Ruska Roma, pero eso también le llevará a afrontar grandes peligros sin protección alguna. Sin aliados ni más ayuda que su propia preparación e ingenio. Pero en su camino se encontrará también con alguien del que solo había oído leyendas, pero jamás hubiera pensado que se cruzaría de verdad en su camino: John Wick.

Nuevo tráiler de 'Ballerina', el spin-off de John Wick.

Sin John Wick no somos nada

Porque además de Ana de Armas al frente, Ballerina cuenta con la participación de Keanu Reeves, gran rostro de la saga y quien vuelve aparecer aquí dando vida al famoso Babayaga, como le apodan desde la Ruska Roma. Junto a ellos dos hay otras grandes estrellas como Anjelica Huston, la gran directora de la Rusja Roma, Ian McShane como Winston, el director del Hotel Continental donde se hospedan todos los asesinos a sueldo, o Norman Reedus y Gabriel Byrne, este último dando vida al gran antagonista del filme, el Canciller.

Todos ellos se podrán ver en Amazon Prime Video, la encargada de estrenar la película en streaming a partir del próximo 6 de septiembre. Sobre si esta película tendrá a su vez una secuela, mucho se ha hablado de la posibilidad, aunque no hay nada en claro. El director Len Wiseman y los productores de la misma comentaron durante el estreno que podía ser una buena historia a seguir, pero no hubo ninguna confirmación oficial al respecto. Todo está supeditado en gran medida al éxito de la película ahora en su paso por plataformas y también en la siguiente aventura de John Wick, en la que será su quinta entrega y que espera ver la luz durante el año que viene.