Emma Stone: “Sí, lo admito, creo en los extraterrestres. ¿Cómo sabes que yo no lo soy?"

La multipremiada intérprete vuelve a colaborar con Yorgos Lanthimos en esta sátira en torno a la posible vida fuera de nuestro planeta

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Dos jóvenes conspiranoicos secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía, convencidos de que se trata en realidad de una extraterrestre decidida a destruir el planeta Tierra. Remake del film coreano 'Save the Green Planet'.

Durante la conferencia de prensa de Bugonia en el marco del Festival de Cine de Venecia, Emma Stone sorprendió al público al declarar con humor que cree en la existencia de vida extraterrestre.

La actriz, protagonista de la nueva comedia negra dirigida por Yorgos Lanthimos, abordó el tema cuando se le preguntó si consideraba posible que existiera una inteligencia suprema observando a la humanidad y, quizás, interviniendo en su destino.

Stone respondió que, aunque no está segura de que haya seres “mirándonos desde arriba”, su admiración por Carl Sagan influyó en su perspectiva.

Emma Stone cree en los extraterrestres

Según la actriz, el célebre divulgador científico sostenía que pensar que la humanidad está sola en el universo es “bastante narcisista”. Stone concluyó su intervención afirmando: “Así que sí, lo digo abiertamente, ¡creo en los extraterrestres!

El filme Bugonia, que compite en la selección oficial del festival, presenta a Stone en el papel de una poderosa directora ejecutiva secuestrada por dos teóricos de la conspiración convencidos de que ella es un ser de otro planeta enviado para destruir la Tierra.

Emma Stone en 'Bugonia'
Emma Stone en 'Bugonia' (Focus Features via AP)

La trama, cargada de elementos fantásticos y humor negro, propició que la prensa indagara sobre las creencias personales de la actriz respecto a la vida fuera de nuestro planeta.

Por su parte, Yorgos Lanthimos fue preguntado sobre su opinión acerca de la posibilidad de vida extraterrestre. El director, entre risas, eludió una respuesta directa y calificó la cuestión como “muy complicada de responder de manera seria”.

En otro momento de la conferencia, un periodista preguntó a Stone cómo gestiona el éxito sin “convertirse en un alienígena”. La actriz replicó con ironía: “¿Cómo sabes que no soy un alienígena? y reflexionó sobre la dificultad de mantener la autenticidad bajo el escrutinio público. Explicó que existe una diferencia entre la persona que se muestra en eventos y la que comparte su vida con amigos y familiares, aunque ambas sean la misma. Según Stone, esa distinción es lo que le permite conservar la cordura.

Qué es ‘Bugonia’

Bugonia supone la tercera colaboración consecutiva entre Lanthimos y Stone. El elenco incluye a Jesse Plemons como un apicultor ‘conspiracionista’, Aidan Delbis como su cómplice, además de Stavros Halkias y Alicia Silverstone.

El guion, escrito por Will Tracy, coautor de El menú, adapta al inglés la película surcoreana de 2003 Save the Green Planet!, dirigida por Jang Joon-hwan.

Emma Stone y Yorgos Lanthimos
Emma Stone y Yorgos Lanthimos durante el rodaje de 'Kinds of Kindness'

La presencia de Lanthimos en el Lido se remonta a 2023, cuando presentó la comedia gótica Pobres criaturas, que obtuvo el León de Oro a la mejor película y posteriormente ganó cuatro premios Oscar, incluido el de mejor actriz para Stone.

Al año siguiente, el director estrenó en el Festival de Cannes la antología Kinds of Kindness, protagonizada también por Stone y Plemons. Esta última producción le valió a Plemons el premio al mejor actor del certamen.

Tras su paso por Venecia, Bugonia llegará a las salas de cine el 24 de octubre.

