Si te ha gustado ‘Weapons’, no te puedes perder esta película que recomienda su propio director: “Quería evocar la misma sensación”

Fotograma de la película 'Prisioneros'

Si el fenómeno reciente de Weapons mantiene al público en vilo con su exploración cruda de la devastación en un suburbio norteamericano, su director guarda una recomendación explícita para quienes desean comprender a fondo el origen de su atmósfera absorbente. Zach Cregger, su director, revela qué título cinematográfico fue clave para diseñar la experiencia visual y emocional de su filme y por qué buscó, en sus palabras, “evocar la misma sensación” ante la cámara, según declaraciones recogidas por Letterboxd.

Weapons debuta a lo grande como una de las películas más comentadas del año, combinando el horror psicológico con matices de humor negro. Pero, más allá del impacto de sus escenas y su trama centrada en la desaparición de 17 niños en un pueblo cualquiera de Estados Unidos, lo que verdaderamente ha saltado a la vista tanto entre críticos como espectadores es el estilo visual: paisajes sombríos, interiores caóticos y un aire a fatalidad suspendida sobre cada plano. Este ambiente, que se respira desde la primera secuencia, no surgió de manera fortuita. Tal como reveló Cregger en entrevista para Letterboxd, la investigación visual previa fue consciente y meticulosa. Junto a Larkin Seiple, el director de fotografía, buscó referentes que pudieran traducirse en imágenes cargadas de una tensión palpable.

Fue entonces cuando una película se impuso como referencia central. La elegida para encender la chispa creativa detrás de Weapons fue Prisioneros, el thriller dirigido por Denis Villeneuve y fotografiado por Roger Deakins. Publicó Letterboxd que Cregger, fascinado por la “belleza de la cinematografía” de aquella obra y su “look lavado, sombrío, nublado y lluvioso”, insistió en revisitar ese referente en cada etapa del desarrollo de Weapons. Contó que él y Seiple veían Prisioneros una y otra vez antes de cada sesión de trabajo. Para ambos, la autenticidad del entorno estaba en la manera en que Villeneuve y Deakins retratan no solo el clima —lluvioso, gris, casi opresivo— sino también los espacios domésticos llenos de vida, desorden y angustia. “Quería evocar todo visualmente lo que esa película evocaba”, reconoció Cregger en la misma conversación.

Las similitudes no se limitan a la fotografía o la iluminación. Weapons, como Prisioneros, se ambienta en un barrio suburbano repentinamente trastocado por un hecho atroz: la desaparición de varios menores en circunstancias inexplicables. Apuntalada por escenas de oscuridad y el uso inteligente de sombras —elemento marca de la casa en Prisioneros, según Villeneuve y Deakins—, Cregger opta por una estética deliberadamente inhóspita. Las tomas nocturnas, la llovizna permanente y la presencia constante de casas desordenadas componen el retrato fiel de un pueblo atrapado en su propia pesadilla, tal como ocurre en el thriller de 2013. Publicó Letterboxd que esos paralelismos son conscientes, pero que Weapons también se permite diferir, apostando por el absurdo y el impacto sensorial desde el humor siniestro, algo que en Prisioneros permanece en segundo plano.

Jake Gyllenhaal y Hugh Jackman en 'Prisioneros'

El guiño directo al filme

El homenaje a la obra de Villeneuve se vuelve aún más directo cuando Weapons introduce a Archer Graff, interpretado por Josh Brolin, uno de los habituales del propio Villeneuve. El capítulo en el que Graff, responsable de construcción y padre de uno de los niños desaparecidos, emprende su propia investigación apoyándose en grabaciones de vigilancia y cruzando pistas, es la traslación casi literal del itinerario emocional de Keller Dover (Hugh Jackman) en Prisioneros. Ambos padres, desesperados y vulnerables, inician una búsqueda individual, poniendo bajo lupa cada detalle y enfrentándose a los límites de su realidad. Pero mientras Villeneuve opta por el recogimiento dramático y la lenta descomposición de la esperanza, Cregger acentúa el drama colectivo y juega con el desconcierto, dotando a su historia de un carácter irreverente donde el terror y la risa se cruzan en cada esquina.

La influencia de Prisioneros también se palpa en la construcción del espacio: Weapons se encarga de tomar las calles siempre en penumbra y transformarlas en escenarios de pesadilla, y cada movimiento de cámara transmite la sensación de que lo insólito puede convivir con la rutina diaria del vecindario. Esta elección, según Cregger, respondió al deseo de capturar imágenes “muy vívidas”, en las que la autenticidad surgiera del desorden, de la espontaneidad, más que de un diseño pictórico minucioso. Reiteró que admiraba la profundidad y el rigor visual de Deakins, pero que su intención era reemplazar la perfección por una naturalidad inquietante, con encuadres amplios, sombras pronunciadas y un pueblo que parece haber sido maldecido.

Weapons, lejos de ser una copia, refrenda la vigencia de mirar a los maestros para aprender a crear historias propias. La honestidad con que Cregger reconoce su deuda estética y la voluntad de ir más allá del homenaje, sumando riesgos de guion y una estructura coral, han consolidado al director como voz singular para el cine de género norteamericano. Su película, que mezcla el luto colectivo, el pánico y la sátira, deja en la conversación pública la invitación expresa de recorrer el camino original: quienes se han estremecido ante Weapons encontrarán, en Prisioneros, no solo la fuente de un clima, sino el espejo deformado de un trauma compartido en ambos films.