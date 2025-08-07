Por qué Pedro Pascal abandonó ‘Weapons’ y “sumió en el caos” toda la producción de la película: “Tuve que reestructurar el reparto de toda la película”

Pedro Pascal estuvo a punto de formar parte del reparto de 'Weapons'. (Montaje de Infobae España)

No se estrena hasta este viernes, pero Weapons ya apunta a ser una de las películas del verano y también una de las mejores horror movies de este 2025 que tantos y tantos buenos títulos del género de terror nos ha regalado a los espectadores: desde Devuélvemela a La acompañante, pasando por 28 años después o The Monkey.

Sin embargo, si algo caracteriza a la nueva película de Zach Cregger es toda la expectación que ha generado sin apenas saberse nada de la trama, salvo que aborda la desaparición de todos los niños de una misma clase (bueno, todos salvo uno) durante una noche. La intriga de esta premisa, por sí sola, ha sido más que suficiente para alimentar la curiosidad de los espectadores, si bien la reputación de su director en el mundo del terror gracias a Barbarian o la participación de actores como Josh Brolin (Thanos en Los Vengadores: Infinity War y Los Vengadores: Endgame) y Julia Garner (Silver Surfer en la nueva de Los 4 fantásticos) también ha sido de gran ayuda.

Una subasta, una huelga y un abandono que obligó a “empezar de cero”

En cualquier caso, lo cierto es que Weapons llega a los cines después de atravesar una curiosa producción en la que ha habido momentos de todo tipo. Es curioso, por ejemplo, que el guion llegara a las manos de New Line Cinema, productora de la película, después de una subasta en la que intervinieron Universal, TriStar Pictures y Netflix, siendo esta la que más dinero pujó. Sin embargo, la garantía de Newline de un estreno en las salas de cine fue lo que finalmente hizo que Cregger decidiera rechazar la suculenta oferta de la plataforma de streaming.

A pesar de esto, lo cierto es que la Weapons que se estrena este viernes es muy diferente de la que en un momento se había pensado. Al menos, en cuanto a la gente que aparece en ella, ya que desde 2023 se esperaba que Pedro Pascal figurara en la película con un papel principal. Los problemas, sin embargo, no tardaron en aparecer: en primer lugar, una huelga de guionistas paralizó Hollywood durante una buena temporada, lo que hizo que la producción de la película se retrasara. Por si fuera poco, este retraso hizo que Pedro Pascal, quien justo ese año se convertiría en una estrella internacional gracias al éxito de The Last of Us, acabara aceptando una oferta de Marvel para protagonizar Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, cuyo rodaje hizo que, en febrero de 2024, el actor decidiera abandonar Weapons.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a Julia Garner, a la izquierda, y Josh Brolin en una escena de "Weapons". (Quantrell Colbert/Warner Bros. Pictures via AP)

No hay mal que por bien no venga

La marcha de Pascal no fue precisamente algo sencillo para Cregger y su equipo. “La agenda de Pedro Pascal nos sumió en un caos. Tuve que reestructurar el reparto de toda la película”, contaba el director en unas declaraciones recogidas por el medio estadounidense Entertainment Weekly. Por supuesto, el cineasta no quiso responsabilizar al actor por tener otros compromisos profesionales. "Las huelgas nos retrasaron, y luego, cuando se retrasa, surgen conflictos con los horarios de la gente“, lo que hizo que tocara ”volver al punto de partida".

Por suerte para el director, además, pronto una nueva estrella de Hollywood se sumaría al proyecto: nada más y nada menos que Josh Brolin, que además de ser otro rostro reconocible en Marvel ha protagonizado películas de la talla de No es país para viejos, Los Goonies o Valor de ley, entre otras tantas. Una vez superado el obstáculo, se esperaba que la película llegara para 2026, pero los buenos resultados de las pruebas de visionado tras finalizar el rodaje y la posproducción hicieron que se decidiera adelantar un año el estreno de la película.