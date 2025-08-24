España Cultura

La serie animada que desafía las reglas de Netflix: la historia de tres hermanos creada por el responsable de ‘BoJack Horseman’

Una nueva propuesta de Raphael Bob-Waksberg fusiona humor, realismo y sensibilidad a ritmo de saltos temporales

Beatriz Martínez

Por Beatriz Martínez

Guardar
La nueva propuesta del creador
La nueva propuesta del creador de 'BoJack Horseman'. (Netflix ©2025)

Al concluir cada episodio de Long Story Short, una frase aparece en los créditos: “Esta serie fue hecha por humanos”. Esta declaración, que podría parecer innecesaria, cobra sentido en un contexto donde la inteligencia artificial comienza a imperar en la producción audiovisual.

La serie, disponible en Netflix desde el viernes 22, se presenta como una comedia animada familiar, pero bajo esa superficie se esconde una propuesta narrativa y estética que desafía las convenciones del género.

'Agárralo como puedas', 'Sin cobertura', 'La coleccionista' 'Blue Sun Palace' 'El regreso de Ulises'

La nueva creación de Raphael Bob-Waksberg, conocido por su trabajo en BoJack Horseman, se distancia de la sátira surrealista y el humor ácido de su obra anterior para explorar el realismo emocional y la complejidad familiar.

Vidas cruzadas de tres hermanos

En Long story short, la historia gira en torno a los hermanos Schwooper: Avi (Ben Feldman), Shira (Abbi Jacobson) y Yoshi (Max Greenfield), quienes crecen en el seno de una familia judía liberal de clase media en el norte de California.

La serie utiliza saltos temporales y tonales para construir un retrato fragmentado pero íntimo de sus vidas, una técnica que ya había explorado Bob-Waksberg en Undone, su anterior colaboración con Kate Purdy.

El primer episodio introduce a Avi, un apasionado de la música, que decide presentar a su novia Jen (Angelique Cabral) durante el ‘bar mitzvá’ de Yoshi, en medio de la tensión y el caos propios de los grandes eventos familiares.

'Long Story Short'. (Netflix ©2025)
'Long Story Short'. (Netflix ©2025)

El segundo capítulo, en un giro temporal anunciado al final del anterior, muestra a Avi y Jen como padres, mientras Shira enfrenta el deseo de formar su propia familia, una meta que solo podrá alcanzar con el apoyo de quienes la rodean.

Esta estructura no lineal permite que el espectador acceda a momentos aislados de distintas épocas, generando la sensación de conocer a los Schwooper desde siempre.

La serie se aleja del delirio de BoJack Horseman para abrazar un tono casi realista, donde el humor convive con el dolor y la vulnerabilidad.

Menos surrealismo y más realismo

El enfoque de Bob-Waksberg se apoya en una sensibilidad judía que impregna los diálogos y las situaciones cotidianas, mostrando a los padres, Naomi (Lisa Edelstein) y Elliot (Paul Reiser), como figuras falibles y humanas, dignas de empatía y comprensión.

No obstante, la serie no renuncia por completo al absurdo: el tercer episodio presenta a Yoshi involucrado en un negocio improbable, vendiendo tubos que disparan colchones, un guiño al humor visual y al surrealismo que caracterizó los mejores momentos de BoJack Horseman.

El apartado visual lleva la firma de Lisa Hanawalt, creadora de la serie de culto Tuca & Bertie. Su estilo busca deliberadamente la imperfección, con trazos artesanales y colores que a veces se desbordan del contorno, evocando la estética del cómic alternativo y de las tiras clásicas como Peanuts.

'Long Story Short'. (Netflix ©2025)
'Long Story Short'. (Netflix ©2025)

El personaje de Avi, de hecho, recuerda a un Charlie Brown adulto, una referencia que subraya el carácter melancólico y entrañable de la serie.

La narrativa de Long Story Short se apoya en la fragmentación temporal para construir una experiencia emocional que oscila entre la risa y la melancolía.

Esta ambición narrativa, sumada a la apuesta por una animación artesanal y a la declaración final de los créditos, refuerza la identidad de la serie como una obra genuina, en un momento en que la autenticidad creativa se convierte en un valor diferencial dentro del panorama audiovisual.

Temas Relacionados

AnimaciónPlataformasNetflixSeriesSeries RecomendadasSeries EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

Últimas Noticias

‘El regreso de Ulises’, una mirada realista a ‘La Odisea’: “Me interesaba más el hombre que la leyenda, los problemas humanos que planteaba Homero”

El director Uberto Pasolini adapta la obra clásica griega centrándose en el último episodio de esta, con Ralph Fiennes y Juliette Binoche como unos envejecidos Ulises y Penélope

‘El regreso de Ulises’, una

El motivo por el que Tom Holland decidió eliminarse Instagram: “Estaba obsesionado con lo que la gente decía y lo que pensaba de mí’’

“Estaba en el set trabajando, me sentaba en mi silla y solo hacía ‘scroll’”, relató el actor de 29 años

El motivo por el que

‘Agárralo como puedas’: Liam Neeson y Pamela Anderson se lo pasan en grande en un festival de golpes, parodias y chistes malos

El actor irlandés y la intérprete de ‘Los vigilantes de la playa’ forman pareja en este regreso a la serie de películas que protagonizó Leslie Nielsen

‘Agárralo como puedas’: Liam Neeson

Los mejores estrenos de Amazon Prime Video en septiembre 2025

Repasamos las series que estarán disponibles en la plataforma de ‘streaming’ que nos llevan del ‘spin-off’ de The Boys a un documental sobre ‘gaming’

Los mejores estrenos de Amazon

El nuevo thriller político de Netflix que se ve de un tirón: 5 capítulos repletos de intriga y giros

Acaba de llegar a la plataforma una miniserie sobre el secuestro de un grupo de Médicos sin Fronteras que generará un conflicto internacional

El nuevo thriller político de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Kick, la plataforma ‘del morbo’

Kick, la plataforma ‘del morbo’ que desafía a Twitch pero no despega en España: “Si un día me estoy muriendo, conectad la cámara”

19 fuegos siguen activos en Castilla y León: evacúan La Baña tras reactivación del incendio de Porto

Un padre con la custodia compartida incluye a los hijos en su hogar para pedir el Ingreso Mínimo Vital: lo rechazan porque están domiciliados con la madre

Condenado a 10 meses de cárcel un cabo del Ejército por insultos racistas: “Te voy a matar, indio de mierda”

5.500 euros: la ayuda (mínima) que recibirán los ganaderos y agricultores por los incendios

ECONOMÍA

Por qué la nueva burbuja

Por qué la nueva burbuja en el mercado inmobiliario puede ser muy distinta a la anterior de 2008, según un experto

Francisco Trujillo, experto en Derecho del Trabajo: “Por ser trabajador no se deja de ser persona, y esto muchas empresas no lo entienden porque solo los ven como mano de obra”

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 23 de agosto

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5 de este 23 agosto

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Fallece un ciclista en una

Fallece un ciclista en una caída múltiple durante la segunda etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero

Juanfran de la Cruz, autor de ‘Crónica sobre ruedas: la Vuelta a España’: “Es evidente que aquí no hay Alpes, pero hay otras muchísimas montañas que están empezando a aparecer”

Simeone a una periodista: “Te felicito. Atravesando el mejor momento de una mujer, cuando está embarazada”

Cuándo empieza la Vuelta a España 2025: horario, recorrido y dónde verlo en televisión

Nuevo revés contra la idea de que el partido Villarreal - FC Barcelona se celebre en Miami: los jugadores de LaLiga se oponen