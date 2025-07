La curiosa anécdota de Michael Madsen en ‘Liberad a Willy’: “Pensé que querrían que hiciese algo malo, como cortarle la aleta...”

Michael Madsen se sorprendió al ser contratado en 'Liberad a Willy'.

Hace apenas dos días que falleció el actor Michael Madsen, y el mundo del cine aún llora su pérdida, con miles de mensajes por parte de la comunidad cinéfila, pero también de actores y directores que trabajaron junto al intérprete. Madsen tenía apenas 67 años y seguía trabajando en el séptimo arte sin descanso, realizando casi más de 50 películas solo en los últimos cinco años. Su muerte ha hecho recordar los que sin duda son sus papeles más recordados, la mayoría de ellos en películas de Quentin Tarantino. No obstante, Madsen estuvo también muy presente en una serie de películas radicalmente diferentes.

Hablamos de Liberad a Willy, una saga mítica de los años 90 y de lo más familiar, por ende en las antípodas del cine que estaba haciendo Madsen, quien venía de aparecer en filmes tan violentos como Reservoir Dogs del propio Quentin Tarantino. Al actor también le sorprendió la propuesta, hasta el punto de que empezó a especular con la posibilidad de que la película no fuese del todo como el guion reflejaba, o al menos su personaje como padre de familia. “Cuando recibí el guion de Liberad a Willy, no entendía para qué me querían haciendo de padre. Pensé que debía de haber algo en el guion que no me habían contado, como que haría algo muy malo en algún momento; que iba a hacer daño al niño o cortarle la aleta a Willy o algo así”, relataba entre risas el actor en un podcast junto al también actor Steve Baldwin.

“Estaba convencido de que me habían engañado para ser el padre y no decirme que iba a hacer alguna crueldad. Recuerdo estar muy preocupado e ir a ver al director, Simon Winter, que me dijo que no, que pensaban que sería una gran figura paterna porque tenía un toque especial”, continuaba el actor junto al hermano de Alec Baldwin y padre de Hailey Bieber. “Lauren Shuler Donner era la productora, y le fui a preguntar cuál era ese toque especial. Ella dijo ‘sin duda lo tienes’, y yo me quedé pensando. Enseguida caí que podía haber sido por Reservoir Dogs y lo que hacía en aquella escena con la silla”, explicaba Madsen, aludiendo a la famosa secuencia en la que improvisaba un baile mientras le cortaba la oreja a un personaje.

Michael Madsen en 'Liberad a Willy'

Un actor para el recuerdo

La paranoia de Madsen con respecto a su personaje, Glen Greenwood, pronto desapareció con el transcurso de la película, dándose cuenta de que realmente lo querían como una figura paternal. Liberad a Willy cuenta la historia de un joven al que su madre abandonó con seis años y que es adoptado por una nueva familia, aunque su verdadera preocupación se centra en Willy, una orca del parque acuático en el que le toca realizar servicios sociales. Con el tiempo este joven y la ballena traban amistad, pero él se da cuenta de que Willy desea ser liberado para reencontrarse con su familia.

El éxito de Liberad a Willy hizo que no tardase en producirse una secuela, que llegó a cines un par de años más tarde y que de nuevo contó con Madsen en el papel del padre adoptivo del protagonista, Jesse (Jason James Richter). No regresaría en la tercera entrega, ya en 1997, aunque para entonces ya se había afianzado como una estrella de Hollywood, pero sin olvidar aquel momento en el que dudó por qué le habían contratado para aquella película.