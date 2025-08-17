España Cultura

Quentin Tarantino habla de la razón por la que está tardando tanto en hacer su última película: "Tengo que volver a no saber lo que estoy haciendo"

El director de 'Érase una vez... en Hollywood' se negó a dirigir la secuela de esta película al pensar que no podía despedir su carrera de ese modo

Nel Gómez

Nel Gómez

Quentin Tarantino en el pasado
Quentin Tarantino en el pasado Festival de Cannes.

Desde que Quentin Tarantino afirmó que solo realizaría diez películas a lo largo de su carrera, la expectación no ha hecho sino crecer conforme el número de títulos firmados por el responsable de éxitos como Pulp Fiction o Malditos Bastardos. Con Érase una vez... en Hollywood, el director logró un nuevo éxito con el que fue su noveno proyecto (contando como uno solo las dos películas de Kill Bill), de modo que solo quedaba uno para que el cineasta, tal y como había afirmado, diera por concluida su trayectoria. No obstante, parece que los fans de Tarantino tardarán aún bastante en ver, en caso de que el director mantenga su postura, la última película de su director.

Cuando Érase una vez en... Hollywood llegó a los cines, nadie imaginaba que, seis años después del estreno, ni siquiera habría un proyecto confirmado de cuál sería la próxima y última película de Quentin Tarantino. Años atrás, el director ya había dejado claro que no quería llegar a viejo como director de cine. “Quiero parar, respirar, dirigir mi curiosidad en otro sentido. Los realizadores no se hacen mejores con la edad. Normalmente, las peores películas en una filmografía son las cuatro últimas. Me preocupo por mi leyenda, quiero dejar un gran legado y que nadie me recuerde por mis cuatro películas malas”, confesaba en una entrevista con GQ en 2013.

'Reservoir Dogs' fue la primera película de Quentin Tarantino.

En busca de lo desconocido

Una vez concluida su película sobre el mundo del cine estadounidense en la década de los 70, muy pronto salió la posibilidad de dirigir una secuela de la misma, donde se explorara aún más al carismático personaje de Cliff Booth (Brad Pitt). No obstante, en una reciente entrevista en el pódcast The Church of Tarantino, el dos veces ganador del premio Oscar ha confesado que abandonó pronto esta idea porque la idea de que su última película fuera una secuela lo “desanimaba”.

Se trataba de terreno ya explorado en su anterior trabajo, lo que lo llevó a apartarse del proyecto y a recomendar para la tarea a David Fincher. “Me encanta este guion, pero sigo recorriendo el mismo camino que ya recorrí”, expresó el director, quien también reflexionó sobre su deseo de explorar nuevos horizontes creativos: “En esta última película, tengo que volver a no saber qué estoy haciendo. Tengo que adentrarme en territorio desconocido”.

Con respecto a la elección de Fincher como sustituto, Tarantino ha valorado la importancia de contar con una figura de peso para el desarrollo de la película en Netflix: “Creo que David Fincher y yo somos los dos mejores directores. Así que la idea de que David Fincher quiera adaptar mi obra para mí demuestra una seriedad que creo que debe tenerse en cuenta”. El compromiso del propio Tarantino queda patente también cuando el director afirma que estará disponible para lo que sea que necesite la producción. “Estoy viajando entre aquí e Israel, así que no estaré en el set todos los días. Pero sí, estaré disponible si me necesitan para algo, ¿sabes?”.

Brad Pitt en 'Érase
Brad Pitt en 'Érase una vez... en Hollywood'.

Adiós a ‘The Movie Critic’ por la misma razón

Cuando se hablaba de la nueva y última película de Tarantino no era la secuela de Érase una vez... en Hollywood la que sonaba con fuerza, sino un proyecto conocido como The Movie Critic, donde pensaba abordar la figura de un crítico de cine. Sin embargo, Tarantino confiesa en la citada entrevista que el desánimo a la hora de afrontar este largometraje como despedida fue similar. “No me entusiasmaba mucho dramatizar lo que escribí durante la preproducción, en parte porque estaba usando las habilidades que aprendí en Érase una vez... en Hollywood, de ‘¿cómo vamos a convertir Los Ángeles en el Hollywood de 1969 sin usar efectos especiales?’... No había nada que resolver. Ya sabía, más o menos, cómo convertir Los Ángeles en una época pasada. Se parecía demasiado a la anterior”.

De este modo, parece que este tampoco será el proyecto ulterior de la carrera de Tarantino. El director canceló definitivamente la idea en 2024 y no ha dado detalles sobre cuál podría ser su próximo trabajo. Sin embargo, ya hay quienes empiezan a señalar que el cineasta podría no cumplir con su posición, entre ellos su compañero de profesión Ridley Scott (responsable de películas como Blade Runner, Alien o Gladiator), quien al ser preguntado sobre la norma de Tarantino dijo: “No me creo ni una mierda de esas tonterías. Cállate y ve a hacer otra película”.

