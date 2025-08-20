España Cultura

La grave lesión que Tom Cruise sufrió durante la última secuencia de ‘Misión Imposible’: “Fue doloroso de ver”

El actor recibió un duro castigo en una de las escenas más peligrosas del filme, tal y como ahora revela el material adicional

David Pardillos

Por David Pardillos

Misión Imposible: Sentencia Final, la próxima entrega liderada por Tom Cruise, presenta un nuevo tráiler.

No es algo que no se supiera hasta la fecha, pero el lado más extremo de la entrega actoral de Tom Cruise ha quedado expuesto con el lanzamiento digital de Misión Imposible: Sentencia final. La edición especial incluye material inédito en el que se revelan las consecuencias físicas que enfrentó el actor rodando la escena más peligrosa de la película: durante la secuencia final a bordo de un biplano, Cruise llegó a separarse las articulaciones de los dedos por la fuerza ejercida al aferrarse a una correa de cinturón, suspendido en el aire.

Oh, esto casi me rompe la espalda”, reconoce el propio Cruise en los comentarios que acompañan la escena, mientras el director Christopher McQuarrie puntualiza: “Aquí hablamos de mucho dolor”. El material muestra el momento en que Cruise sostiene la correa mientras el avión da un giro completo. “Dios mío, eso fue brutal”, añade el actor sobre el instante. McQuarrie explica el alcance de la lesión física: “Esto separó las articulaciones de los dedos de Tom por la fuerza, así que para cuando terminamos esta secuencia, tus manos estaban absolutamente hinchadas. Dios mío, fue muy doloroso de ver”.

La saga es reconocida por sus acrobacias sin dobles y requisitos físicos extremos, pero esta secuencia supera incluso a los retos previos de la franquicia. La revelación pone en evidencia el nivel de compromiso físico y mental que Cruise mantiene en sus rodajes, donde el margen entre ficción y peligro real siempre es difuso. Misión Imposible: Sentencia final llegó a los cines durante el pasado mes de mayo luego de su estreno en el prestigioso Festival de Cannes. Se promocionó como el posible adiós de Cruise al personaje de Ethan Hunt y recaudó 200 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial, el mejor arranque histórico de la saga hasta la fecha.

Tom Cruise en Misión Imposible:
Tom Cruise en Misión Imposible: La sentencia final (Paramount Pictures)

Celebrando la última aventura

El actor transmitió públicamente un mensaje de gratitud con motivo del impacto obtenido: “¡Este fin de semana fue histórico! Felicitaciones y gracias a cada cineasta, cada artista, cada miembro del equipo y cada persona que trabaja en los estudios. A cada sala de cine y a cada empleado que ayuda a llevar estas historias al público, gracias. A todos los que trabajan en Paramount Pictures y Skydance, gracias por tantos años de colaboración y apoyo incondicional. Y, sobre todo, GRACIAS al público de todo el mundo, para quienes servimos y a quienes nos encanta entretener. Sinceramente, Tom”.

En las semanas siguientes, la taquilla global de Misión Imposible: Sentencia final superó los 596 millones de dólares, consolidándose como otro gran éxito para Cruise y la franquicia. Sin embargo, el futuro del actor en la saga permanece incierto. Cuando se le preguntó si realmente es su última aparición como Ethan Hunt, respondió: “Prefiero que la gente la vea y la disfrute; hemos pasado un tiempo increíble haciéndola, ha sido muy divertido y solo quiero que todos la disfruten. Disfruten esto y sepan que todo ha culminado en este momento”. Pase lo que pase, nunca se podrá decir que no lo dio todo por el papel.

