Carlos Rivera: “Salen artistas con canciones de 15 compositores. No es algo con lo que yo comulgue. ¿Qué van a poner, una palabra cada uno?”

Carlos nos habla de su nuevo álbum, '¿Qué significa el amor?', las colaboraciones que lo han sacado adelante y la importancia que tiene su personalidad en sus canciones

Para Carlos Rivera (Huamantla, México, 1986), España es su “amuleto de buena suerte”. Con 18 años ganó el programa La Academia, algo así como una versión de Operación Triunfo pero al otro lado del charco. En 2011 llegó a la capital para interpretar a Simba en el musical El Rey León, que aún hoy perdura en la Gran Vía madrileña. Ahora, ha cumplido dos décadas en la música, de los cuales 14 los ha vivido intensamente en nuestro país. “Llegué aquí a los 25 años con muchos sueños y mucha incertidumbre. Me encontré un lugar donde aprendí a vivir, a disfrutar, a sentir”, relata.

El cantautor, además de celebrar 20 años encima de los escenarios con la gira Carlos XX, estrenó el pasado 29 de mayo ¿Qué significa el amor?, su octavo álbum de estudio, una mirada al sentimiento desde diferentes ángulos. De las diez canciones, cuatro son colaboraciones y dos de ellas con las españolas Malú, con Mal Escrito, y Mafalda Cardenal, con El segundo amor.

La entrevista tiene lugar en una sala con vistas al Paseo de la Castellana de Madrid. El mexicano se sienta con Infobae España para reflexionar sobre su carrera, su último álbum y su relación con nuestro país.

El cantante Carlos Rivera. (Cuartoscuro)

-Pregunta: El amor y el desamor son las piedras angulares de la base de las canciones. ¿Cómo has enfocado escribir el álbum?

-Respuesta: Al álbum ¿Qué significa el amor? le puse ese título porque sabía que siempre tendría respuestas diferentes a la hora de hacer la pregunta. Cada persona tiene una manera de definirlo según lo que estén viviendo y la etapa en la que estén. Creo que por eso, si bien yo doy una respuesta propia en la primera canción, tal vez las personas lo definirían en la segunda o la tercera, o en la décima canción. Y ese es mi planteamiento: que cada persona pueda tener su propio significado.

-P: ¿Y qué te hizo o qué te motivó a lanzar un álbum conceptual sobre el amor después de 20 años?

-R: Después de 20 años escribiéndole al amor la mayoría de las veces, en los últimos dos fui padre, dio otro significado. Fue una forma de replantearme, en este momento de mi vida y tras 20 años de carrera y ocho discos, encontrar nuevas maneras de escribirle al amor. En este álbum me rodeé de muchos compositores de la nueva balada pop que están haciendo música para muchos nuevos artistas. Y además me abrí a eso, porque yo estoy acostumbrado a hacer mis propias canciones. Tenía curiosidad de saber cómo piensan las nuevas generaciones en cuestión del amor. Creo que valió muchísimo la pena porque descubres cosas nuevas. Fue curioso, porque mucho de lo que me ayudaron a escribir fue más al desamor que al amor.

“Se decía que el nuevo pop era el urbano. Yo me negaba. Decía: ¿dónde van a quedar las baladas?"

-P: Por eso te quería preguntar, porque he leído que has trabajado en un camp de composición. ¿Cómo ha sido abrirte tanto con gente que no conoces? ¿Cómo ha sido compartir todo eso?

-R: A la mayoría no los conocía. Y he de decir que me negué muchísimo porque había visto que salían artistas con canciones de 15 compositores y no es algo con lo que yo comulgue. Y más si soy compositor, que escribo solo mis canciones. He compuesto muchas muy importantes en mi carrera con uno o dos compositores más, pero para mí más de tres ya es mucho. Es como el amor, después de dos ya es raro (risas). Lo mismo siento que pasa con la música. Creo que lo máximo que llegamos fue como a tres o cuatro. Fui muy claro y muy duro en que no podían ser más de cierta cantidad de compositores, porque, ¿qué van a poner, una palabra cada uno? Haberlo hecho así me ayudó a sentirme un poco más cómodo. Creo que el público espera algo de ti, le gusta cómo escribes, cómo cantas, tu manera de llevar las melodías… y por eso es un público muy fiel. Pero también siento que es bueno reinventarse. A veces, si quieres encontrar algo, hay que salir fuera a buscarlo. Fue como una especie de experimento que me gustó mucho, lo volvería a hacer.

Si escribo todo desde mi vida, pues voy a escribir canciones de amor bonito. Pero también hay gente que quiere sufrir un poquito con la música, que quiere el desamor y canciones que le echen limón a la herida. Está bueno, porque en ese caso yo tengo que salir a buscar esas historias.

-P: Y en ese camp, ¿qué nombres había?

-R: Aparte de muchos lugares, porque había de Colombia, Venezuela, de México, por supuesto… pero el de Alex Zéguer, que es una grandísima compositora mexicana; Valentina Rico, de Colombia; Nina, de Venezuela; Sobrino, que es mexicano; Na’vi, que es colombiano y es mi productor. Todos son compositores que han hecho música para Aitana, para Danna, para Humbe… Muchos artistas que son de la nueva era y están proponiendo un nuevo sonido de la balada pop o del pop en general.

Se decía que el nuevo pop era el urbano. Yo me negaba. Decía: ¿dónde van a quedar las baladas? Siento que empezó a surgir una nueva manera de hacer balada pop por nuevos artistas y es un pop que me gusta mucho. Es un poco más minimalista; más simple, en el buen sentido. El acompañamiento es un poco más sencillo: es un solo piano, una guitarra… Antes me gustaba que todos los instrumentos fueran completamente reales, ahora me di esa licencia de poner algunas cosas programadas y me gustó mucho. Esta música llega desde otra perspectiva a la que siempre había planteado en mis canciones anteriores.

Portada del álbum '¿Qué significa el amor?' de Carlos Rivera.

-P: Tenemos aquí la portada del álbum. Está creada por Román de Castro y me parece preciosa. ¿Cómo fue crear la portada a nivel visual y creativo?

-R: Fue muy bonito y fue un proceso diferente a todo lo que había hecho. Sentía que este álbum trataba más de una pregunta hacia afuera que hacia adentro. No creo que sea un álbum introspectivo, sino todo lo contrario. Así como salí a buscar nuevos compositores, nuevas letras, nuevas maneras de escribirle al amor… Dije: ‘Llevo siete discos, todos con mi cara en la portada, tal vez ahora sea el momento de que alguien más interprete todo esto que estoy haciendo’. Hablamos con Román de Castro, que es un artista increíble, que me gusta mucho su arte. Él era ideal porque también escribe, es poeta. Me gusta porque él le dio su propia interpretación a cada una de las canciones.

-P: Hablabas antes de las nuevas generaciones. Has colaborado con Mafalda Cardenal, que es una joven cantante española. ¿Cómo llegaste a ella?

-R: La conocí en TikTok. Me apareció en muchos videos con la canción mi fan y dije: ‘¿Quién es?’ La conocí en los Premios Dial, en Tenerife, y ahí hablamos de ‘ojalá hacer algo’. Justo en el camp habíamos escrito El segundo amor, se la enviamos y aceptó. La grabó en México, estuve con ella en el estudio y nos fuimos después a grabar el videoclip. Fue algo súper natural.

Lo mismo me pasó con Olivia Waltz. La conocí por Instagram y le escribí. Ni siquiera nos conocemos en persona porque ella no ha podido venir a México y yo no he ido a Argentina. También con Andrés Obregón, que es un gran amigo; es un artista que admiro muchísimo. Y por último, Malú. Mal escrito es una canción que merecía tener una voz con ese carácter. Ella es amiga desde hace casi 15 años, cumplimos años el mismo día y tenemos muchas cosas en común. La quiero mucho.

-P: ¿Hay alguna canción del álbum que te haya cambiado la perspectiva del amor?

-R: El vuelo es la canción, yo creo, más intensa. Es casi de amor propio. Habla de cuando la vida te pone pruebas y parece que las cosas no van a mejor. Pero al final ya ha salido adelante de cosas peores. Es como decirte que tú ya sabes cómo hacerlo, puedes remontar el vuelo. Cuando la terminé fue como: ‘Sí, es cierto. Yo no me puedo quedar sentado esperando a que caigan las oportunidades’.

-P: España es súper importante para ti. Si llevas 20 años de carrera, cerca de 14 los has pasado aquí. Interpretaste a Simba en el Rey León, tienes muchos amigos aquí… ¿Cómo definirías tu vínculo con España?

-R: Es el país con el vínculo más fuerte que he podido tener fuera de México. Tengo además una cantidad de grandes amigos artistas, he cantado con muchísimos artistas españoles… Desde el maestro Raphael, José Luis Perales, Miguel Bosé, Ana Torroja, Marta Sánchez, Vanesa Martín, Pablo Alborán, Pablo López, India Martínez, que la adoro… Hago el recuento y me emociono.

“No te puedes conformar con ir siempre al mismo sitio. Si sales fuera probablemente puedas descubrir muchos otros sabores que nunca te hubieras imaginado”

-P: En marzo hiciste gira por España pasando por Las Palmas, Tenerife y en Madrid. ¿Cómo fue hacer tu gira de tus 20 años y tener tres fechas aquí?

-R: Fue espectacular. Fueron poquitas porque era una gira pequeña, de 20 conciertos, que suena poco, pero la gira pasada fueron más de 100 y 15 países. En este caso fueron solo seis países con 20 conciertos. España era imprescindible para mí. En Madrid estuvo Bisbal, los Hombres G… y también hubo reencuentro con algunos de mis compañeros de El Rey León, que se subieron al escenario a recordar esos tiempos en la Gran Vía. Imagínate llenar el Movistar Arena. Me había presentado un par de veces ahí, pero en un formato más pequeño de 5.000 personas, y esta vez estaba lleno. Era una locura. Sabes que después de tantos años vale la pena porque hay un público que hoy te sigue, te respalda, te quiere.

Llenamos también Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote. Fue muy bonito sentir tanto cariño. Y especialmente el de Madrid, fue un concierto que voy a recordar siempre por lo especial que fue.

-P: Tras dos décadas en los escenarios, ¿te queda algo por hacer todavía?

-R: Claro, siempre. Espero que siempre nos queden cosas nuevas por hacer y por descubrir. Por eso que en este álbum salí a buscar fuera, no te puedes quedar solamente con lo que tienes. Hay un libro que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso?, que habla de eso, no te puedes conformar con ir siempre al mismo sitio. Si sales fuera probablemente puedas descubrir muchos otros sabores y cosas que nunca te hubieras imaginado si solamente te quedas en tu zona de confort. Y para mí este disco es salir de mi zona de confort, es salir a buscar ese queso. Creo que no me voy a quedar aquí, quiero buscar todavía mucho más, seguir jugando con la música y encontrar otras maneras de hacer.

Por ejemplo, en mi segundo disco hice un disco de mariachi, me encantaría volver a cantar con ellos; me encantaría probar otras mezclas de ritmos y letras. Especialmente para mí, que siempre he creído que las letras son lo más importante de las canciones. El ritmo puede ser cualquiera, siempre y cuando me sienta identificado. Esperamos ir a cosas diferentes siempre.