Tres nuevas mujeres acusan a Carlos Vermut de violencia sexual: una de ellas llamó al 016 hace apenas unas semanas

El director de cine Carlos Vermut. (Foto: Europa Press)

El director Carlos Vermut aprovecha su posición para agredir sexualmente a mujeres, aseguran tres nuevas víctimas al diario El País, que el 26 de enero publicó el relato de otras tres. Esa misma noche se celebraban los Premios Feroz, en los que la noticia fue el tema central, como también estuvo presente recientemente en los Goya. Desde entonces, no pocos han tratado de minimizar el escándalo, aludiendo a que ocurrió en el pasado o que son meros testimonios, pero no es así. Además de con testimonios -y uno de ellos sobre hechos muy recientes-, una vez más el diario cuenta con correos, conversaciones de WhatsApp, fotografías y la confirmación de trabajadores de la industria. Para otros es solo el inicio del #metoo en el cine español. Firman la información los periodistas Elena Reina, Ana Marcos y Gregorio Belinchón.

Una artista, una gestora cultural y una actriz aseguran haber sufrido violencia sexual por parte de Vermut, ganador de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián con Magical Girl (2014). Prestigioso, según estas mujeres aprovechaba este reconocimiento para someter a relaciones nunca consentidas, tal como ya señalaron las tres primeras mujeres que dieron el paso, que eran una estudiante de cine, una empleada de una de sus producciones y una trabajadora del sector cultural. La diferencia con aquella vez, en enero, es que entonces Vermut quiso dar su versión de los hechos, como no ha ocurrido en esta ocasión ni por vía telefónica, ni por correo electrónico ni por WhatsApp. Ni rastro del acusado, cuyo nombre real es Carlos López del Rey.

En enero, Vermut quiso aclarar todo a El País, ya consciente de que vería la luz: “No he sido consciente de haber ejercido violencia sexual contra ninguna mujer. (...) He practicado sexo duro siempre de manera consentida. (...) Me gustaría que saliera publicado que he tenido muchas relaciones de muchos tipos, siempre queriendo que la otra persona esté bien. Y creo que haber tenido una vida sexual promiscua y haber tenido sexo de muchos tipos puede llevarte a situaciones como estas”.

“Golpes, estrangulamientos”

Los hechos que exponen estas tres nuevas mujeres transcurrieron entre octubre de 2012 y alcanzan hasta hace apenas unas semanas, en enero de 2024. Una de ellas, hoy educadora social, cuenta a El País que Vermut la forzó a tener sexo anal, produciéndole “un desgarro”. En otra ocasión, el director la obligó a practicar sexo en su portal. “Me hizo muchísimo daño. Me mareé y vomité durante el acto”. La gestora cultural habla de sexo no consentido con golpes, estrangulamientos y arcadas, que define como “violencia por violencia”. La actriz, que mantuvo una relación con Vermut desde la primavera de 2023 hasta enero, describe situaciones de sexo violento y meses de violencia psicológica. Días después de acabar la relación llamó al 016 y pidió apoyo a un centro público de atención a mujeres víctimas de violencia sexual.

Ninguna de ellas denunció en su momento por temor a represalias y a que parte de la opinión pública que pudiera no creerlas. En las páginas de El País pueden leerse de forma extensa y con detalles los testimonios. Estas mujeres se ratifican en declaraciones juradas.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.