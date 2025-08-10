Agencias

Declarado índice de gravedad 2 en incendios en Yeres y Llamas de Cabrera, en la provincia de León

La Junta de Castilla y León ha declarado Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en incendios en las localidades de Yeres y Llamas de Cabrera, ambos en la provincia de León, según datos de la plataforma Inforcyl.

En concreto, el incendio en Yeres, ubicada en la comarca de Ponferrada, se activó el sábado 9 a las 16.33 horas y se elevó a IGR 2 a las 21.53 horas de la misma jornada debido al suponer "grave riesgo para la población, bienes o daño forestal", y ser necesarias "medidas para la atención y socorro de población o protección de bienes".

En la mañana de este domingo, 10 de agosto, se encuentran en el lugar casi una decena de medios aéreos y terrestres que participan e las tareas de extinción, mientras la superficie afectada aún está en estimación y se investiga la causa del fuego.

Por su parte, el incendio en Llamas de Cabrera, en la comarca de Truchas, se originó a las 21.06 horas del viernes 8 de agosto y se elevó a IGR 2 a las 22.11 del sábado 9, por el mismo motivo que el incendio en Yeres.

Actualmente, hay casi una veintena de medios terrestres que trabajan en la extinción de este fuego cuya causa aún se desconoce, al igual que la superficie afectada.

Además, en la provincia de León hay dos incendios con IGR 1, uno en Orallo, en la comaca de Villablino, originado el viernes y causado por rayos, misma causa probable que el otro, un incendio en Fasgar, en la comarca de La Magdalena, activo también desde el viernes.

