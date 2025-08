Qué fue de Jack Gleeson, el actor más odiado de ‘Juego de tronos’ que tuvo que retirarse de la actuación

Jack Gleeson como Joffrey Baratheon

En 2014, millones de espectadores celebraron la caída de uno de los personajes más aborrecidos de la televisión contemporánea. Jack Gleeson, por entonces veinteañero, había dado vida a Joffrey Baratheon en Juego de tronos, la exitosa serie de HBO que marcó una época con su reparto coral, giros despiadados y villanos de antología. La interpretación de Gleeson fue clave para construir al monarca caprichoso y cruel que, durante cuatro temporadas, encarnó la encarnación del poder más arbitrario de Poniente y la obsesión de los fans por verlo caer.

Pese al estrellato inmediato y la identidad casi inseparable de su personaje, la consecuencia fue para el actor menos glamurosa de lo que muchos imaginaban. La exposición brutal y la presión de la fama llevaron a Gleeson a tomar una decisión imprevista cuando aún era joven: abandonó la actuación televisiva y cinematográfica. Según relató en una entrevista, el volumen de atención pública y el escrutinio permanente terminaron por convertir el trabajo en una “obligación” y le arrebataron el placer de actuar. En sus palabras: “Cuando algo se convierte en una obligación, deja de ser divertido. No es que haya perdido la pasión, pero no era una experiencia agradable tener tanta atención”.

El final de su participación en Juego de tronos coincidió con el anuncio de su retiro temporal. Lejos de los platós y del bullicio mediático, Gleeson regresó a Irlanda. Cambió los rodajes por las aulas en el Trinity College de Dublín, donde se enfocó en Teología y Filosofía. Ese retiro fue, según explicó en distintas ocasiones, un intento deliberado de recuperar el control sobre su vida y explorar intereses personales largamente relegados.

Jack Gleeson en 'The Sandman'

Rehaciendo su vida

Sin embargo, la inquietud artística nunca desapareció. Aunque distanciado del cine y la televisión, impulsó la compañía teatral Collapsing Horse, centrada en formatos poco convencionales y propuestas experimentales, como el teatro de marionetas. Su trabajo se mantuvo, durante esos años, confinado al circuito escénico alternativo entre Irlanda y Reino Unido, alejado del alcance de los tabloides y la cultura del espectáculo global.

Recién pasados varios años, Jack Gleeson emprendió tímidos regresos al audiovisual. En 2020, hizo una breve aparición en la serie de la BBC Out of Her Mind, aunque fue su fichaje para la cuarta temporada de Sex Education en 2023, como el excéntrico Dodgy Mo, el que marcó su reencuentro con una audiencia masiva. El mismo año, la BBC anunció su papel como villano en The Famous Five, adaptación contemporánea de la obra juvenil de Enid Blyton, señalando su consolidación como actor más allá del estigma de Joffrey.

Años después de su célebre muerte en Poniente, el nombre de Gleeson volvió a circular con fuerza. En 2024, fue confirmado como parte del reparto de la segunda temporada de The Sandman, la adaptación de Neil Gaiman para Netflix, donde encarna a Puck, un personaje central muy esperado por los seguidores. Su agenda artística se complementa con proyectos independientes y apariciones puntuales, como su reciente visita a la casa modernista Can Prunera en Mallorca, donde fue visto hace unas semanas.

En lo personal, Jack Gleeson vive alejado del glamour. En 2022 se casó con Róisín O’Mahony en una ceremonia discreta en el condado irlandés de Kerry. La trayectoria de Gleeson es hoy la de alguien que ha sabido conjugar la popularidad temprana con una vocación por el bajo perfil y la exploración constante. Entre la sombra imborrable de Joffrey y el reencuentro público, el actor irlandés ha elegido marcarse el ritmo y la distancia, mostrando que es posible apartarse del circuito de la notoriedad sin renunciar a la actuación.