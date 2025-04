Un español que vive en Dublín explica por qué allí “el problema de la vivienda es 10 veces peor que en Madrid”: “Habrá quien dirá que es por la especulación”

El español en el video. (@ johnny_stock/TikTok)

"Y es que aquí, literalmente, no hay casas para todo el mundo", asegura Johnny en un video a través de su cuenta de TikTok (@johnny_stock). El problema de acceso a la vivienda no es exclusivo de España. En la mayoría de ciudades europeas la situación es parecida. De hecho, un español que vive en Irlanda, asegura que esta problemática es mucho mayor en Dublín que en Madrid o Barcelona.

“El problema que hay en Dublín con la vivienda es diez veces peor que en Madrid, Barcelona o cualquier otra ciudad española”, dice y explica que se debe a que “la oferta no es suficiente ni de lejos”. “Habrá gente que dirá que las casas están caras por la especulación, lo típico, pues te lo voy a enseñar con números, para que os hagáis una idea”, señala.

Su argumento se basa en que Irlanda, con una población de seis millones de habitantes, la misma que hay en la Comunidad de Madrid, tiene una oferta de vivienda mucho menor en comparación. “Pues en Madrid hay publicadas a la venta 23.000 casas, y eso que Madrid es un lugar con muy poca oferta comparado con otros sitios, pero es que en Irlanda, teniendo una población muy parecida, solo hay 7.900 y eso es si quieres comprar”, comenta. No obstante, la peor parte se la llevan los que quieren alquilar: “Para que os hagáis una idea, en todo el país no hay ni 2.000 casas en alquiler”. Y el hándicap no está solo en el precio, que es elevado, sino en “conseguir uno, porque no hay suficientes casas para todo el mundo”.

A pesar de que la realidad en Irlanda deja en una situación casi imposible a todos aquellos que quieren mudarse, los alquileres en España no dejan de ser un gran problema. Su precio el mes de febrero alcanzó los 12,82 euros de media por metro cuadrado, lo que supone una subida del 2,56% respecto al mes anterior y un 13,25% más que en 2024, según el último informe que realiza cada mes la plataforma de compraventa de viviendas, pisos.com.

En la clasificación de las comunidades autónomas por renta, el informe mensual coloca en primera posición a Baleares, donde el metro cuadrado ya cuesta 19,14 euros de media, seguido de Madrid (18,95 euros/m²) y Cataluña (15,10 €/m²). En el lado contrario, en el de las regiones más baratas, lideran La Rioja (con 4,87 euros/m²), Castilla y León (5,39 euros) o Extremadura (5,51 €/m²). Esta situación ha llevado a miles de españoles a salir por la calle para exigir una vivienda digna. Las machas se han llevado a cabo en distintas ciudades de España, donde los vecinos se quejaban de sus casuísticas particulares, que van desde el uso de vivienda destinado al turismo hasta la especulación inmobiliaria. Sin embargo, será este sábado cuando salgan al unísono.

5 de abril, manifestación por la vivienda

En más de 40 ciudades, los españoles saldrán a la calle bajo el lema ‘¡Contra la especulación, defendamos el derecho a la vivienda!’ para exigir una bajada de precios en el alquiler y la recuperación de viviendas vacías, turísticas y en alquiler de temporada “para que cumplan una función social”.

