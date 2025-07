El primer tráiler de la nueva película de ‘Avatar’ no llega solo: James Cameron anuncia el nuevo proyecto que prepara al margen de la saga principal

Imágenes del tráiler de 'Avatar: Fuego y Ceniza'. (20th Century Fox)

A finales de enero de 2010, Avatar se convirtió en la película más taquillera de todos los tiempos tras recaudar 1.858 millones de dólares en todo el mundo (a día de hoy, la cifra se sitúa por encima de los 2.900 millones). Su director, James Cameron, era también el principal responsable del récord anterior (con Titanic) y se proclamaba, por segunda vez, el “rey del mundo” del cine.

Por aquel entonces, no existía el multiverso de Marvel, ni los remakes en acción real de Disney, ni las secuelas de los grandes taquillazos de décadas anteriores que han proliferado en cines en los últimos años. Por eso, cuando James Cameron anunció que comenzaba a trabajar en la continuación de la historia de James Sully, los Na’vy y el planeta Pandora, nadie imaginó las dimensiones del proyecto que se avecinaba y que esta semana vuelve a contar con novedades.

Un nuevo tráiler y el anuncio de un nuevo proyecto

Esta lunes ha llegado el primer avance de Avatar: Fuego y Cenizas, la tercera parte de la famosa saga de ciencia ficción. Tras el más que sólido éxito de Avatar: el sentido del agua (superó los 2.300 millones de dólares a nivel mundial), el director vio recompensados los más de 10 años empleados en preparar las secuelas de su primera película.

Y es que, ya en 2016, anunció que su intención era rodar hasta cuatro secuelas diferentes, que a día de hoy están programadas para finales de este 2025, 2029 (Avatar 4 empezó su rodaje a mediados del año pasado) y 2031. De este modo: Avatar: Fuego y Ceniza es solo un paso intermedio en un proyecto que al cineasta canadiense de 70 años le llevará más de dos décadas de trabajo. Pero, por si fuera poco, el famoso cineasta ha aprovechado el lanzamiento del nuevo tráiler para anunciar que ya está preparando un nuevo proyecto de Avatar que llegará al margen de la saga de películas.

En una entrevista con la revista Empire, recogida a su vez por Europa Press, James Cameron afirma haber hablado con Disney para crear “una serie antológica de animación” que cuente nuevas historias sobre Pandora: “Historias que no habrías esperado de ese mundo”. Desde este medio, ya señalan varios ejemplos de series animadas con una estructura de una historia por episodio como Star Wars: Visions en Disney Plus o Love, Death + Robots en Netflix. “Todos estos son excelentes ejemplos de cómo podemos añadir textura y detalles barrocos al mundo de Avatar", concluye Cameron en la entrevista, no sin antes señalar también la serie The Animatrix.

Una idea a largo plazo mientras continúa la historia principal

El proyecto, que también podría llegar en forma de largometraje animado, se encuentra aún en fase de preproducción. “Aún estamos recopilando nuestras historias y ese tipo de cosas”, explica, “y tengo que encontrar a los cineastas de élite, a los animadores, que quieran hacerlo”. Este tipo de cuestiones, junto con el resto de ampliaciones del universo Avatar (empezando por los videojuegos) ejemplifican hasta qué punto el director concibe este mundo como un árbol cuyas ramas pueden mostrar todo tipo de detalles.

Por el momento, eso sí, tocará esperar al próximo 19 de diciembre para asistir al estreno en España de Avatar: Fuego y Ceniza, donde continuará la lucha de la familia Sully. Según ya ha adelantado Cameron, la película será la más larga de la saga y vendrá cargada de emociones, hasta el punto de que el director aseguró que su mujer, cuando la vio, no pudo dejar de llorar “durante cuatro horas”.

En la misma línea, Cameron ha expresado que lo que más le ha emocionado de la nueva película ha sido “no solo la oportunidad de hacerlo de nuevo sino de llegar a un nivel con los personajes y las tramas que nunca habéis visto anteriormente en una película de Avatar”. Unas declaraciones que ha aumentado todavía más la expectación de cómo será el nuevo mundo de fuego y cenizas que el cineasta ha preparado.