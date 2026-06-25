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Nicolás Pépé mantiene la ilusión de Costa de Marfil en el Mundial 2026 con un gol ante Curazao

El delantero del Villarreal regresó al once y anotó el primer tanto en un partido clave para las aspiraciones marfileñas en el Grupo E

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Pepe celebra el gol junto a Diomande (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)
Pepe celebra el gol junto a Diomande (IMAGN IMAGES via Reuters/James Lang)

Nicolás Pépé se ha convertido en protagonista del momento de Costa de Marfil en el Mundial 2026 tras anotar el primer gol ante Curazao, resultado que, por ahora, coloca a su selección en la segunda posición del Grupo E y la acerca a los dieciseisavos de final.

El delantero del Villarreal se ha resarcido después de la derrota por 2-1 ante Alemania, un partido en el que perdió la titularidad, entró en el minuto 85 y participó en la acción que pudo acercar a su selección a los dieciseisavos.

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El revés no borra que el atacante sigue siendo una de las principales referencias ofensivas del equipo de Emerse Faé en la pelea por superar la fase de grupos. Tras dos jornadas, el conjunto marfileño suma tres puntos en el Grupo E y se juega la clasificación ante Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Una victoria le daría el pase directo a dieciseisavos.

Revés y reacción ante Alemania

La segunda jornada dejó una doble decepción para el extremo: comenzó en el banquillo después de haber sido titular en el estreno contra Ecuador y vio cómo Alemania resolvía el encuentro en el tiempo añadido. El partido se le abrió con 1-1 en el marcador, pero apenas tuvo margen para alterar el desenlace.

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Costa de Marfil llegaba a la cita de Toronto tras ganar 1-0 a Ecuador y con la posibilidad de encarrilar su clasificación. El seleccionador Emerse Faé optó por modificar el once y Pépé perdió la titularidad en un partido de máxima exigencia.

El delantero entró por Diomandé en el minuto 85, cuando el encuentro ya había pasado por el gol inicial de Kessié y la respuesta alemana por medio de Undav. Cuatro minutos después, condujo una transición y habilitó a Simon Adingra, que recibió en una posición clara para firmar el 1-2, pero no controló bien y la ocasión se perdió.

Jugada del gol de Pépé (REUTERS/Brian Snyder)
Jugada del gol de Pépé (REUTERS/Brian Snyder)

Esa jugada condensó la noche del internacional marfileño: poca presencia, pero capacidad para generar una de las ocasiones más peligrosas del tramo final. La acción no tuvo continuidad, porque Deniz Undav marcó el 2-1 en el minuto 94 y dejó a Alemania como líder del grupo con seis puntos.

La clasificación queda abierta para los africanos. Ecuador y Curazao suman un punto, mientras que el triunfo del debut mantiene un peso decisivo en la cuenta marfileña. Este tercer partido marcará el futuro inmediato del grupo. Un empate ante Curazao dejaría a Costa de Marfil pendiente de los desempates, del resultado del Alemania-Ecuador y de la vía de los mejores terceros; una derrota complicaría mucho su continuidad.

El regreso de un referente

La importancia de Pépé en esta selección venía definida antes del torneo. El atacante de 30 años afrontaba el Mundial 2026 como el jugador llamado a liderar el intento de Costa de Marfil de volver a tener peso internacional y de romper la barrera histórica de la fase de grupos.

Nacido en Mantes-la-Jolie, en Francia, eligió representar a Costa de Marfil por la ascendencia de sus padres. Su despegue llegó en Angers y después en Lille, donde en la temporada 2018-2019 marcó 22 goles y despertó el interés de varios grandes clubes europeos.

Aquel rendimiento llevó al Arsenal a pagar 80 millones de euros por su fichaje, una cifra que le convirtió entonces en la venta más cara de la historia del Lille. Tras una etapa irregular en Inglaterra y un breve regreso a Francia con el Niza, encontró en el Villarreal un nuevo punto de estabilidad.

En LaLiga ha afinado su toma de decisiones en el último tercio, con un juego más asociativo y una mejor lectura táctica desde la banda derecha. Ese perfil es el que le ha consolidado desde 2016 como una pieza fija en el esquema de Faé, capaz de enganchar hacia dentro y buscar el disparo con la zurda.

Este partido ante Curazao aparecía como una prueba directa de su peso real en el torneo y también como la ocasión de transformar en una acción decisiva el casi que dejó en Toronto y de llevar a Costa de Marfil a los dieciseisavos.

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