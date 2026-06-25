Toñi Moreno repasa su trayectoria en ‘El Hormiguero’ y bromea con desnudarse en redes: “Cuando llegas a esta edad, te la pela todo”

La presentadora recordó sus inicios en televisión y habló sobre su familia ante Pablo Motos (El Hormiguero)

Toñi Moreno se ha estrenado en ‘El Hormiguero’ y ha repasado en Antena 3 una trayectoria marcada por un inicio muy precoz en televisión, varios rechazos de Jesús Hermida y una vida personal que hoy gira en torno a su hija, mientras dejaba abierta una promesa pública: desnudarse en redes si alcanza el millón de seguidores.

La presentadora andaluza ha contado que empezó en televisión con 14 años, que a los 17 ganaba un millón de pesetas y que con ese dinero se marchó a Madrid para presentarse a todos los castings que encontró, después de crecer en una familia “con pocos recursos” en Sanlúcar.

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Era la primera vez que Moreno acudía al programa de Pablo Motos. La presentadora, de 53 años, ha bromeado al llegar al plató con que no iba a presentar “un libro” ni tenía “un programa en Antena 3... todavía”, antes de enumerar los cuatro espacios que presenta actualmente en Canal Sur.

Promesa y humor sobre el millón de seguidores

El primer bloque de la entrevista ha girado sobre una apuesta lanzada por Paz Padilla en El hilo verde. Motos le ha recordado que, si alcanza el millón de seguidores, se desnudaría en redes sociales. La periodista ha explicado que le faltaban 60 mil seguidores cuando surgió la idea. “Es verdad que a Paz se le ocurrió. Me faltaban 60 mil y me dijo desnúdate y verás cómo te siguen. Me siguieron 10, no hay interés en verme desnuda”, ha dicho.

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El presentador ha planteado intentar empujar esa cifra durante la emisión. Ante la insistencia en el plató, la comunicadora ha terminado accediendo: “Venga, sí, yo me desnudo”. En ese mismo tramo Moreno ha ironizado sobre cómo afronta esa exposición a los 53 años. “Con 53 años, es importante buscarte un fotógrafo que te haga fotos artísticas. Cuando llegas a esta edad, te la pela todo”, ha afirmado.

La presentadora contó en el programa que solo ganó diez seguidores tras prometer un desnudo en redes (El Hormiguero)

La conversación ha virado después hacia sus comienzos en televisión. Motos ha recordado lo pronto que arrancó su carrera y ella ha situado ese inicio en un contexto familiar de escasos recursos: su padre trabajaba en el campo y su madre tenía tres empleos.

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Moreno ha explicado que, con 14 años, veía dos únicas salidas en su entorno: irse al campo, donde creía que nadie la iba a contratar, o presentarse en la televisión local. De aquella etapa ha subrayado el aprendizaje: “Ahí aprendí muchísimo”.

Moreno relató en Antena 3 cómo su familia y el entorno humilde de su infancia marcaron su trayectoria (El Hormiguero)

El momento más llamativo de ese repaso profesional ha llegado con el recuerdo de Jesús Hermida. La presentadora ha relatado que el periodista le dijo en hasta tres ocasiones: “Señorita, ya le hemos dicho que usted no sirve”.

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Motos ha añadido en el programa que había hablado con la mujer de Hermida y que, según le había trasladado, si el comunicador la viera ahora sí le gustaría. Antes, la entrevistada había explicado que, con un millón de pesetas ganados cuando tenía 17 años, decidió instalarse en Madrid y presentarse a todos los castings posibles.

Vida cotidiana y anécdotas familiares

La segunda mitad de la charla se ha centrado en su faceta familiar. La presentadora ha contado que fue sonámbula y que su padre llegó a encontrarla varias veces en la calle cuando era pequeña. También ha explicado que su hija, de 6 años, duerme con ella y “habla muchísimo”. “Yo digo: ‘Va a ser como yo’”, ha comentado sobre la niña, que además ya es consciente de que su madre es una persona conocida.

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La anécdota que ha compartido sobre esa fama doméstica ha surgido a partir del lema de Gente Maravillosa. “Se ha dado cuenta que soy famosa. Es muy graciosa. Cuando le riño, el grito del programa de ‘Gente Maravillosa’ es: ‘¡Eres una persona maravillosa!’, y cuando le grito, me dice: ‘Hija y la gente se cree que eres una persona maravillosa’”, ha relatado.

La presentadora detalló en el programa su experiencia como madre soltera y la importancia de su red de apoyo (El Hormiguero)

Moreno también se ha definido como una madre muy escrupulosa ante algunas tareas cotidianas. Ha contado que se apoya en una red de ayuda porque es madre soltera y familia monoparental, y que delega cambiar a su hija cuando puede: “A la primera que pasa, le digo: ¿La puedes limpiar? Soy una madre nefasta. Luego tengo otras cosas”.

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El tramo final de la entrevista ha abordado la falta de educación sexual durante su infancia. La presentadora ha asegurado que su generación recibió una formación “nefasta, horrible”, hasta el punto de temer de pequeña haberse quedado embarazada “en la cola de la carnicería” por pura desinformación.

El Hormiguero, de los programas más vistos de la televisión en España

La comunicadora ha enlazado ese recuerdo con otra experiencia en un colegio de monjas, cuando tuvo la primera menstruación y una religiosa le dio una compresa. “Yo, con mi lógica, dije: ‘Lo que pega es para arriba porque eso es lo que tiene que absorber’. No era para arriba”, ha contado.

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Después, la presentadora ha vuelto a la escena de la carnicería para explicar el origen de aquel miedo. “Yo no sabía nada de nada. Me acuerdo la primera regla y fui a la carnicería de mi barrio. Había mucha gente y se me puso un señor detrás, que había mucha gente y el señor no hizo nada, se puso en la cola. Me llevé todo el mes angustiada a ver si me había quedado embarazada”, ha dicho.