Nicolas Pépé, de ser el futbolista africano más caro de la historia a irse gratis a Turquía y marcar los goles que cambian la historia de Costa de Marfil

La historia de Nicolas Pépé. (REUTERS/Peter Cziborra)

Corría el minuto 7 en el partido de Curazao-Costa de Marfil. Era el último de la fase de grupos y, por tanto, la última oportunidad de los Elefantes de hacer historia. Y llegó de la mano de sus mejores futbolistas. Un error en salida de balón propiciado por la presión de Diamande, que robó cerca del área y sirvió en bandeja a Nicolás Pépé, que entraba como un avión, fue el gol que todo un país llevaba esperando desde hace más de dos décadas.

La historia de Pépé es la de un tipo que aprendió a jugar bajo presión de la peor manera posible: siendo el fichaje más caro de la historia del Arsenal. 80 millones de euros. Una cifra que lo siguió a todas partes y que convirtió cada partido regular en un fracaso mediático. Pero antes de llegar a ese momento, y antes de llegar a Filadelfia, hubo algo mucho más curioso que todo eso.

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Pépé nació en Mantes-la-Jolie, hijo de inmigrantes marfileños. Su padre era guardia de prisiones. Su madre, empleada del hogar. Cuando con seis años empezó a jugar en el FC Solitaires Paris Est, el equipo no tenía guardameta y él era el más delgado. Lo pusieron bajo los palos y estuvo ahí casi una temporada entera. Pero había una regla: si el equipo se ponía tres goles arriba, Pépé salía de la portería y se convertía en delantero.

Siguió siendo portero hasta los 14 años, cuando pegó el estirón y descubrió que tenía una velocidad fuera de lo común. El propio futbolista ha reconocido que esa etapa le sirvió para algo concreto: aprendió a leer los movimientos de los porteros antes de disparar, a anticipar dónde iban a posicionarse.

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El despegue tardío y la trampa de los millones

Su ascenso fue lento y alejado de los grandes centros de formación. Pasó por el Angers, por el Orléans, en condición de cedido (donde metió siete goles para sellar un ascenso a la Ligue 2), y llegó al Lille en 2017. Fue allí donde Marcelo Bielsa lo fichó con una recomendación expresa y donde Christophe Galtier tomó la decisión que lo cambiaría todo: moverlo de delantero centro a extremo derecho.

El resultado fue una temporada 2018-19 que lo puso en el mapa de Europa: 22 goles, 11 asistencias, subcampeón de la Ligue 1 con el Lille y mejor jugador africano del fútbol francés. El Arsenal pagó 80 millones.

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Lo que vino después se ha contado muchas veces como un fracaso. No del todo. En tres temporadas y media en el Emirates acumuló 27 goles y 21 asistencias en 112 partidos, ganó la FA Cup en 2020 y brilló en Europa. Pero la etiqueta del precio lo aplastó. El sistema de Arteta no le encajaba. Y cuando llegaron los jóvenes talentos locales, Pépé quedó fuera. Primero cedido al Niza. Luego libre al Trabzonspor turco.

Pépé con la camiseta del Arsenal. (Toyin Oshodi/ProSports)

La llamada de Marcelino

En el verano de 2024, el Villarreal le hizo una oferta. El propio Pépé explicó en rueda de prensa que tenía muchas opciones encima de la mesa, pero que hubo una cosa concreta que le hizo elegir al Submarino Amarillo: una llamada personal de Marcelino García Toral.

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Esa decisión fue el punto de inflexión. Bajo la tutela del técnico asturiano, Pépé dejó de ser el extremo que encaraba en línea recta y esperaba el uno contra uno. Empezó a asociarse, a jugar por dentro, a defender. Aprendió a llegar al remate desde posiciones menos predecibles. Fue elegido Jugador del Mes de LaLiga en agosto de 2025 tras sus primeros tres partidos. La temporada 2025-26 la terminó con 8 goles y 8 asistencias en 36 encuentros, ha renovado hasta 2028 y llegó al Mundial como titular indiscutible de Costa de Marfil.

Nicolas Pépé amplía su contrato con el Villarreal CF hasta 2028. (Europa Press)

El gol que Costa de Marfil llevaba esperando 20 años

Los “Elefantes” han tenido generaciones brillantes. Didier Drogba, los hermanos Touré, Salomon Kalou. Fueron al Mundial de 2006, de 2010, de 2014. Y en los tres torneos cayeron en la fase de grupos. En Rusia 2018 y Qatar 2022, ni siquiera se clasificaron.

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Pero ahora también contaba con una buena generación: Diamandé, Diallo, Kessié y, por supuesto, Pépé. Que todavía tuvo tiempo para uno más y certificar el pase a las rondas eliminatorias. Y de la mejor manera. Con su jugada clásica, partiendo desde el costado derecho y yendo hacia dentro buscando el golpeo. Dos goles que recordarán en Costa de Marfil toda la vida. Los goles que les han hecho superar, por primera vez, una fase de grupos de una Copa del Mundo.