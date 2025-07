La única escena que compartieron Matt Damon y Leonardo DiCaprio fue hace casi 20 años y dio a Martin Scorsese su único triunfo en los Oscar

Leonardo DiCaprio y Matt Damon en 'Infiltrados', de Martin Scorsese. (Warner Bros Pictures)

Dicen que los buenos se entienden, y en el caso de Leonardo DiCaprio, puede que esta fórmula se aplique a la perfección. El ganador de un Oscar por El Renacido nos ha regalado todo tipo de películas donde, ya sea como protagonista absoluto o personaje secundario, nos ha regalado momentos inolvidables, lo que ha acabado convirtiéndole en uno de los actores más destacados del siglo. Sin embargo, ¿qué ocurre con esas películas en las que DiCaprio ha compartido escena con otros gigantes de Hollywood? La respuesta cae por su propia fuerza si pensamos en títulos como Érase una vez... en Hollywood o Atrápame si puedes, donde la química entre Leo y Brad Pitt o Tom Hanks, respectivamente, dio lugar a películas que, a día de hoy, siguen siendo consideradas obras maestras.

No obstante, entre las colaboraciones más destacadas entre Leonardo DiCaprio y otro titán de la interpretación no puede faltar su trabajo junto a Matt Damon en Infiltrados (disponible en Netflix y Prime Video), una película que no solo hizo que Martin Scorsese venciera por primera -y hasta ahora, última- vez en la gala de los Oscar: también llevó a la gran pantalla uno de los mejores duelos interpretativos que se recuerdan entre dos jóvenes actores que han acabado convirtiéndose en dos referentes del Hollywood contemporáneo. Y eso que, en realidad, en Infiltrados DiCaprio y Matt Damon solo comparten una única escena.

Un ‘remake’ premiado en los Oscar

Corría el año 2004 cuando se anunció que Martin Scorsese dirigiría un remake de Juego sucio (Infernal Affairs), todo un fenómeno del cine hongkonés que, dos años antes, había conquistado la gran pantalla en festivales de todo el mundo. Para esta nueva versión, la historia se ambientaría en Massachussets, donde se contaría paralela de dos infiltrados, uno de una banda criminal en el cuerpo de policía de la ciudad, y otro agente en dicha organización mafiosa, que procuran ganarse la confianza de sus respectivos superiores para favorecer a los suyos.

Para esta historia, en un principio Scorsese contaba con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt -que, como curiosidad, nunca ha trabajado para el director- para los papeles principales. Este último acabó decidiendo no participar porque consideraba que su papel debía ser interpretado por alguien más joven, razón por la que Matt Damon acabaría haciéndose con el papel. Junto a ellos, figurarían varias estrellas de Hollywood para los papeles secundarios, como Mark Wahlberg, Alec Baldwin y, por supuesto, un estelar Jack Nicholson en calidad de terrorífico líder del hampa.

El resultado final no pudo salir mejor: Infiltrados (2006) logró recaudar casi 300 millones de dólares en todo el mundo y fue proclamado “un nuevo clásico del cine criminal americano” por la prensa estadounidense. Así, a nadie le sorprendió que, al año siguiente, Martin Scorsese obtuviera su primer premio Oscar como Mejor director y que Infiltrados lograra la estatuilla a la Mejor película, junto a otras dos por el guion adaptado de William Monahan y el montaje de la gran socia de Scorsese, Thelma Schoonmaker.

Juntos solo al final de la película

También hubo a quien no le gustó Infiltrados. Algunas voces críticas señalaron que Jack Nicholson exageraba algunos de sus gestos interpretando al jefe mafioso, mientras que otros señalaron como Scorsese no había logrado alcanzar la excelencia de la película original. Sea como fuere, muchos estuvieron de acuerdo en que los Oscar que obtuvo la película fueron un justo reconocimiento para uno de los directores más importantes de la historia del cine, el cual había sido nominado hasta en seis ocasiones antes -y lo sería cuatro más después- sin salir vencedor. Y eso, por no hablar de la no nominación de algunas de sus obras maestras, como Taxi Driver o Casino, que fueron directamente ignoradas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Por otro lado, Infiltrados sigue siendo a día de hoy la única película en la que DiCaprio y Matt Damon aparecen juntos en pantalla. De hecho, durante la promoción de la película ambos admitieron en una entrevista conjunta que había sido como si hubieran hecho “dos películas distintas”, ya que, al coincidir en una única escena de cuatro minutos -de un total de dos horas y media-, su presencia en el rodaje casi nunca coincidía. Aun así, para el recuerdo quedará ese final de infarto en la azotea y, más tarde, en el ascensor, donde ambos muestran hasta qué punto fue buena decisión juntarlos para protagonizar Infiltrados.