Esta es la serie de época que no puedes perderte si te gustó ‘Outlander’: está escrita por la autora de las novelas y cambiará lo que “creen saber” los fans

Los dramas de época no son lo mismo desde Outlander. La serie, que muy pronto su historia con la próxima llegada de su octava temporada, ha marcado un antes y un después en las series capaces de transportar (literal y figuradamente) a los espectadores unos cuantos siglos atrás. Amores imposibles, viajes en el tiempo, paisajes inolvidables de diferentes continentes y una pizca de acción: todo eso ha regalado a sus fans esta producción inspirada en las novelas de Diana Gabaldon que, desde hace ya ocho años, ha contado la historia de Claire Randall y Jamie Fraser.

Durante todos estos años, Outlander se ha convertido en un fenómeno televisivo que, junto a otras series como Los Bridgerton (Netflix) o La edad dorada (HBO Max y Movistar Plus+) ha demostrado hasta qué punto pueden engancharnos los dramas de época. Tal es el éxito de este género, que a día de hoy contamos con series de un gran nivel que quizá no son tan conocidas como merecerían: desde Belgravia (Movistar Plus+ SkyShowtime), una producción ambientada en el Londres decimonónico, hasta La emperatriz (Netflix), una pequeña joya de origen alemán que nos cuenta las intrigas vividas por Sisi, la famosa emperatriz de Austria.

Una historia independiente ambientada en el mismo universo

Sin embargo, los fans de Outlander que no puedan esperar hasta la llegada de nuevos episodios y necesiten saber más sobre el mundo creado por Diana Gabaldon pueden estar tranquilos: la semana que viene llegará a España el estreno de una serie inspirada directamente en el universo ya creado por la autora que, para más inri, habrá ejercido de guionista de esta nueva ficción que llega en forma de precuela independiente.

Se trata de Outlander: Sangre de mi sangre, una serie que, tal y como indica Movistar Plus+, plataforma desde la que se podrá ver, traerá “un nuevo reparto, personajes e historias que atraparán a los espectadores no familiarizados con el universo de la serie original, al tiempo que relata el origen de aquellos personajes favoritos de los fans que protagonizan las primeras temporadas de Outlander“. Y es que, en efecto, esta producción se centrará en la vida y los vínculos de los padres de los protagonistas de la serie: Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) y Julia Moriston (Hermione Corfield) -progenitores de Claire- y Brian Fraser (Jamie Roy) y Ellen MacKenzie (Harriet Slater) -padres de Jamie-.

Dos líneas temporales

A través de estos cuatro nuevos rostros, se contarán dos relatos de amor paralelos que recorrerán desde la primera posguerra mundial hasta el corazón de las Tierras Altas escocesas del siglo XVIII, lo que implicará, según aseguran desde el servicio de streaming, “nuevas perspectivas que cambiarán lo que creen saber los seguidores de la serie original”. Al fin y al cabo, su narrativa ofrecerá la oportunidad de reconstruir las raíces de las leyendas familiares que han dado vida a los protagonistas de Outlander durante más de una década, con nuevos giros temporales que permitirán explorar la juventud rebelde de los padres de Claire y Jamie, y cómo las circunstancias históricas y las tradicionales disputas de los clanes de Escocia forjaron su forma de ser.

Para ello, contarán con nombres como Tony Curran en el papel de Simon Fraser, Lord Lovat, Séamus McLean Ross como Colum MacKenzie, Sam Retford como Dougal MacKenzie, Rory Alexander en la piel de Murtagh Fitzgibbons Fraser y Conor MacNeill como Ned Gowan, ampliando así el abanico de personajes históricos y familiares que resultan claves en el entramado de una saga con “dos nuevas historias de amor llenas de lealtad, pasión y deseo”.

Cuándo y dónde ver ‘Outlander: sangre de mi sangre’

El showrunner de este nuevo proyecto es Matthew B. Roberts, quien ya ejerció como director y guionista de la serie original, y que, de nuevo, los libros de Diana Gabaldon servirán como punto de partida. La escritora, de hecho, ha trabajado también en los guiones de esta precuela independiente y ha estado muy involucrada en su desarrollo, ejerciendo también como supervisora de cada uno de los episodios. “Nunca haríamos algo que ella no amara”, expresaba a este respecto una de las productoras ejecutivas, Maril Davis, en una entrevista con Variety.

Outlander: Sangre de mi sangre, llegará el próximo sábado 9 de agosto a la plataforma de Movistar Plus+, solo un día más tarde que en Estados Unidos. Por otra parte, si todavía no has visto la serie original, estás aún a tiempo de ponerte al día antes de que lleguen tanto esta precuela como el final de la historia de Claire y Jamie, pues la serie se encuentra disponible tanto en Movistar Plus+ como en Netflix.