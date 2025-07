La razón por la que Michael Douglas “no tiene intención” de volver a actuar: “No he trabajado desde 2022 porque me di cuenta de que tenía que parar”

Entrevista a Michael Douglas en el pasado Festival de Cannes. (REUTERS/Eric Gaillard)

A lo largo de casi seis décadas, Michael Douglasha construido una de las trayectorias más sólidas y versátiles en el cine estadounidense. Hijo del legendario Kirk Douglas, debutó en la década de los sesenta y rápidamente se consolidó como una figura clave de Hollywood, participando tanto como actor en películas emblemáticas como Wall Street (1987), Atracción fatal (1987), Instinto Básico (1992) y Traffic (2000), como productor de obras que marcaron el séptimo arte, entre ellas Alguien voló sobre el nido del cuco (1975), la cual cumple cincuenta años.

Su capacidad para encarnar personajes complejos y su habilidad en la producción le han valido múltiples reconocimientos, incluyendo un premio Óscar y cinco Globos de Oro, convirtiéndolo en un referente para varias generaciones de cineastas y espectadores. El actor, sin embargo, lleva varos años sin aparecer en la gran pantalla, y tal y como ha confirmado en el Festival Internacional de Cine Karlovy Vary en República Checa, “no tiene intención” de volver a hacer películas.

Antes de que sea demasiado tarde

Douglas se encontraba en el festival celebrando el cincuenta aniversario de esa película que, junto con El silencio de los corderos (1991), es la única en haber ganado los cinco Premios Óscar más importantes: Mejor actor, Mejor actriz, Mejor guion, Mejor dirección y Mejor película. En este escenario, el actor aprovechó la ocasión para anunciar que no pretende regresar al cine próximamente. “No he trabajado desde 2022 a propósito porque me di cuenta de que tenía que parar”.

De este modo, la razón por la que Douglas haya decidido poner freno a un freno prácticamente definitivo es que, tras casi 60 años trabajando, “no quería ser una de esas personas que se desploman en el set”. “No tengo intención de volver. Digo que no me he retirado porque si surgiera algo especial, volvería”, ha explicado en el Festival.

Con todo, que haya interrumpido su carrera como actor no implica que haya abandonado el cine. Así, el actor declaró a la revista estadounidense Variety que actualmente está involucrado en el desarrollo de una “pequeña película independiente” para la cual aún busca un guion satisfactorio. Este proyecto, en el que trabaja desde un plano más selectivo, refleja una nueva etapa en su relación con el arte y la actuación, basada en la calidad antes que en la cantidad de sus futuros compromisos.

El actor superó un cáncer que podría haber acabado con su carrera

A pesar de este proyecto, lo cierto es que el actor ha decidido priorizar su salud. Cabe recordar que, en agosto de 2010, al actor le fue diagnosticado un cáncer de legua. “El cáncer en etapa 4 no es para nada una fiesta, pero no hay muchas opciones, ¿verdad?”.

El actor explicó que la fortuna estuvo de su lado porque los tratamientos convencionales fueron suficientes, sin necesidad de someterse a una operación que habría tenido consecuencias irreparables para su profesión. “Seguí el programa, que incluía quimioterapia y radioterapia, y tuve suerte. La cirugía me habría impedido hablar y me habrían extirpado parte de la mandíbula, lo cual habría sido una limitación como actor”.

De este modo, el oscarizado actor ha explicado que, ahora, se trata de trabajar “con el espíritu de mantener un buen matrimonio”, en el que ha asegurado que es feliz “de interpretar a la esposa” de su propia esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones, con quien lleva casado más de 25 años.