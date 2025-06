La primera vez de Dakota Johnson con un coordinador de intimidad años después de hacer ’Cincuenta sombras de Grey’: “Una escena de sexo no es sexy”

Dakota Johnson en el pasado festival de Cannes. (REUTERS/Stephane Mahe)

A sus 35 años, Dakota Johnson goza de una envidiable posición en la industria del cine. La actriz, hija de los intérpretes Melanie Griffith y Don Johnson, ha protagonizado diferentes películas como Suspiria (la de Luca Guadagnino) o Malos tiempos en El Royale, además de Madame Web, la producción de Marvel en la que interpreta a la conocida superheroína del mundo de los cómics de Spider-Man. Proyectos que, con más o menos éxito, han mantenido a la actriz como uno de los rostros femeninos más conocidos de Hollywood.

Sin embargo, si de algo nos suena el nombre de Dakota Johnson es de la trilogía de películas de Cincuenta sombras de Grey, adaptación de la famosísima saga literaria de E. L. James en la que se narra la historia de amor entre una estudiante de literatura y un multimillonario con gusto por las prácticas sexuales BDSM.

Anastasia Steele y Christian Grey forman una candente y particular historia de amor. (Universal Pictures)

El éxito en taquilla de Cincuenta sombras fue la puerta de entrada a toda una serie de adaptaciones con otros grandes best-sellers de literatura erótica o romántica, como After o más recientemente La idea de tenerte, entre otras.

“Por aquel entonces no había coordinadores”

Al mismo tiempo, la eclosión de este tipo de producciones ha coincidido con la influencia de movimientos como el MeToo, donde además de denunciar la violencia sexual sufrida por las actrices en la industria, también se ha puesto el foco en lo que ocurre frente a las cámaras. Así, figuras como el coordinador de intimidad surgido para asegurar el bienestar de los y las intérpretes que, por exigencias del guion, deben mantener o simular relaciones sexuales.

A pesar de eso, Dakota Johnson ha revelado recientemente que su primera experiencia con un coordinador de intimidad no se ha producido hasta mucho después de haber rodado 50 sombras de Grey. Así lo ha confirmado en una entrevista con Amy Poehler en el pódcast Good Hang, donde ha señalado que, a pesar del alto contenido sexual de esas películas, “por aquel entonces no había coordinadores”.

Ha sido, de hecho, en una producción mucho más reciente cuando la actriz ha tenido la oportunidad de trabajar con uno. “Fue realmente genial”, cuenta Johnson en el pódcast. “Fue genial porque estoy acostumbrada a... ya sabes, es una escena de sexo. No es sexy, no se siente bien”. La actriz añadió que para este tipo de escenas siempre ha sido clave “sentirme bien conmigo misma si muestro mi cuerpo”. “Mi madre me crio para estar muy orgullosa de mi cuerpo y amarlo. Así que siempre me he sentido muy agradecida por eso, especialmente en mi trabajo, porque puedo usarlo y se siente real”.

La película de Dakota Johnson que podremos ver en agosto

Este verano, Johnson estrenará Materialistas, una película en la que, junto con Pedro Pascal y Chris Evans, interpretará a una casamentera que se verá en apuros nada más caer en un tóxico triángulo amoroso que pone en riesgo su propio negocio. La película, escrita y dirigida por Celine Song (Past Lives), pasó por el pasado festival de Cannes cosechando críticas mayormente positivas por parte de la crítica.