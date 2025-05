Cuándo son los American Music Awards 2025: los premios con Jennifer López, Kendrick Lamar y Taylor Swift en los que el público vota a sus artistas favoritos

FOTO ARCHIVO: Taylor Swift posa en la alfombra roja durante la 67 edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos, el 2 de febrero de 2025. REUTERS/Daniel Cole/File Photo

Los fans de la música y el pop internacional tienen una fecha marcada en rojo esta semana: los American Music Awards 2025 se celebran en Las Vegas, un importantísimo escaparate de talento, glamour y novedades del mundo musical en el que el público puede votar a sus artistas favoritos a través de las redes sociales o en la web oficial.

Esta gala, de las más esperadas del año en la industria junto con los Grammys, contará en esta ocasión con Jennifer Lopez como presentadora, algo que no hacía desde 2015. Así, la artista vuelve a tomar el papel de anfitriona, a pesar de haber sufrido una caída durante los ensayos que le ha dejado una cicatriz en el rostro después de que tuvieran que ponerle varios puntos. No parece que nada vaya a impedirle estar presente en la famosa entrega de premios.

Cuándo será la gala y dónde verla

El evento se lleva a cabo en el lujoso Fontainebleau Las Vegas, un recinto que es utilizado tanto de hotel como de condominio y casino. Este año, además, los AMAs coinciden con el Memorial Day -el Día de los Caídos, muy importante en Estados Unidos, ya que se conmemora a los miembros de las Fuerzas Armadas que han muerto de servicio-, un cambio estratégico en el calendario de la gala que buscará aprovechar el festivo en Estados Unidos.

La esperada entrega de los Ameircan Music Awards podrá verse en todo el mundo. La gala empieza a las 2 de la madrugada del lunes al martes 27 de mayo. Podrá verse en directo a través de su retransmisión en la CBS, además de estar disponible en streaming con Paramount+ -si no se tiene la versión premium de este canal habrá que esperar al día siguiente para verlo grabado-.

Uno de los principales protagonistas de la noche será Kendrick Lamar, quien lidera las nominaciones con diez candidaturas, entre ellas Artista del Año y Álbum del Año por su influyente disco GNX. Este trabajo ha resonado a lo largo del año, con temas como Not Like Us que han trascendido géneros y cautivado a públicos diversos. Post Malone sigue de cerca, con ocho nominaciones gracias al éxito de Hollywood’s Dead, mientras que Billie Eilish, Chappell Roan y Shaboozey se destacan con siete nominaciones cada uno.

Las posibles sorpresas de la noche: ¿un nuevo disco de Taylor Swift?

La atención también está sobre Taylor Swift, que cuenta con seis candidaturas, incluyendo Artista Femenina del Año. La cantante lleva días manteniendo a sus fans en alerta, ya que circulan rumores sobre un posible anuncio de un nuevo disco durante la ceremonia. Se especula que Swift podría revelar la regrabación de Reputation (Taylor’s Version), lo cual ha encendido las expectativas y conversaciones en redes sociales.

Entre las actuaciones en directo, destacan las presentaciones de Post Malone, quien estrena nuevo single; Billie Eilish, con uno de los sets más esperados; y Doja Cat, que promete una puesta en escena espectacular. Otro momento destacado de la gala será el homenaje a Janet Jackson, quien recibirá el Icon Award en reconocimiento a su trayectoria. Se espera que varias artistas femeninas participen en este tributo, y aunque los detalles son reservados, el nombre de Beyoncé ha surgido entre las posibles participantes del homenaje, lo que ha generado aún más interés.