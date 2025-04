Jennifer Lopez llega a España: cuándo y dónde comprar las entradas para su gira

Jennifer Lopez llega a España: dónde y cuándo comprar las entradas para su gira

La superestrella global Jennifer Lopez, una de las artistas más influyentes y versátiles de las últimas décadas, ha anunciado su esperadísimo regreso a los escenarios internacionales con su nueva gira: UP ALL NIGHT LIVE 2025. Con un espectáculo que promete ser un auténtico despliegue de talento, energía y nostalgia, la diva del Bronx volverá a encontrarse con su fiel público español este verano.

Famosa por su arrolladora presencia escénica, su dominio del baile, su potencia vocal y su talento como actriz, Lopez ha sido durante años un referente indiscutible en la industria del entretenimiento. No por nada se la conoce como la “ultimate triple threat”, un título reservado a aquellas figuras capaces de destacar en múltiples disciplinas. A lo largo de su carrera ha vendido más de 80 millones de discos, ha acumulado más de 15.000 millones de reproducciones en plataformas digitales y actualmente cuenta con casi 28 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifras que hablan por sí solas del impacto y vigencia de la artista.

UP ALL NIGHT LIVE 2025 será una celebración de su carrera, reuniendo los grandes éxitos que la han llevado a la cima desde finales de los años 90. Canciones como If You Had My Love, Jenny From the Block, On the Floor o Let’s Get Loud formarán parte de un repertorio diseñado para hacer vibrar a los asistentes en cada ciudad. Además, se espera que el espectáculo combine lo mejor de su estilo visual: coreografías impecables, vestuarios impresionantes y una producción de alto nivel, como ya es costumbre en sus giras anteriores. JLo no se conforma con menos que la excelencia, y quienes asistan pueden anticipar una noche inolvidable.

Imagen del cartel de la gira de Jennifer Lopez

De Pontevedra a las Canarias

La gira hará escala en seis ciudades españolas, llevando el show a distintos puntos del país entre el 8 y el 16 de julio. Primero comenzará en el Parque Tafisa de Pontevedra el 8 de julio, para el día 10 bajar hasta el Estadio Nuevo Mirandilla de Cádiz, y al día siguiente tocar en el Estadio de Atletismo de la Ciudad de Málaga. La aventura tocará su punto álgido con el concierto en el Movistar Arena de Madrid el 13 de julio, y el 15 hará lo propio en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La gira concluirá el 16 de julio en el BEC de Bilbao. Además, la cantante dará un último concierto en nuestro país en el festival Tenerife Cook Music Fest el 18 de julio.

Con esta selección de fechas, Jennifer Lopez se asegura de llegar tanto al norte como al sur del país, dando oportunidad a fans de todas las regiones de vivir su show en directo. Para quienes no quieren perderse el regreso de JLo a los escenarios, hay buenas noticias. Habrá una preventa exclusiva para clientes del Banco Santander a través del portal santanderSmusic.com, que estará disponible los días 14 y 15 de abril a partir de las 12:00h. La venta general se abrirá el 16 de abril también a las 12:00h a través de enterticket.es, una plataforma conocida por su facilidad de uso y fiabilidad para conciertos de gran envergadura. Se recomienda estar atentos y listos con antelación, ya que la alta demanda podría agotar las entradas rápidamente, especialmente en ciudades como Madrid o Barcelona, donde se prevé lleno total.

La llegada de Jennifer Lopez a España este verano no es solo un evento musical, sino una cita cultural de primer nivel. Su capacidad para reinventarse, mantenerse vigente y conectar con distintas generaciones la ha convertido en un ícono que trasciende fronteras. Y ahora, con UP ALL NIGHT LIVE 2025, los fans españoles tendrán una nueva oportunidad de verla brillar en directo. No cabe duda: este julio, España bailará al ritmo de Jennifer Lopez.