La idea de Spielberg para ‘E.T. el extraterrestre’ que la hubiera hecho incómoda y que una de sus actrices evitó: “Era una película familiar”

E.T, el extraterrestre (Star+)

Muchos recordarán E.T. el extraterrestre, la película de ciencia ficción que pasó a la historia por inmortalizar a un pequeño alienígena y por encumbrar a su director, Steven Spielberg, quien sin embargo tenía otros planes para él. Tal y como ha revelado una de las actrices de la película más de cuarenta años después, el guion original del filme tenía un detalle que hubiera hecho la película bien distinta, aunque finalmente no se dio el caso.

Dee Wallace, que interpretaba a la madre de Elliot (Henry Thomas) en la película de 1982, ha contado en el el podcast Still Here Hollywood que había una trama secundaria que involucraba a su personaje, Mary, en una relación directa con el alienígena que daba nombre a la película. “Hay toda una historia B en E.T., sobre E.T. teniendo una relación amorosa con Mary, un flechazo con Mary. Y quedan trocitos de eso ahí“, revelaba la actriz, añadiendo que tuvo que ser ella quien pusiera freno a Spielberg para no que este aspecto tan extraño no entrase del todo en la película.

“Hubo una escena en la que vino a poner unos dulces Reese’s en mi mesilla de noche mientras estoy dormida. Bueno, Spielberg quería la sábana un poco más abajo de lo que yo me sentía cómoda”, confiesa Wallace tanto tiempo después. Confrontando al director de La lista de Schindler, la actriz le aseguró que “se trataba de una película familiar”, que E.T. era “muy puro” a sus ojos, y que sentía que de alguna manera la película debía reflejarlo. Nunca sabremos cómo habría sido el filme con aquel cambio, pero sí cuál fue el resultado final.

Dee Wallace en 'E.T. el extraterrestre'

A vueltas con los “padrastros”

Finalmente, Wallace acudió a la guionista de Melissa Mathison -quien volvería a trabajar con Spielberg en Mi amigo el gigante- y a la productora Kathleen Kennedy -productora habitual del director y desde años principal responsable de la saga Star Wars- para que le ayudaran a encontrar una solución para la escena. “Llegamos a un acuerdo y me subieron la sábana casi hasta los omóplatos, cosa que me pareció bien”, recuerda Wallace, quien con esta revelación ha puesto de manifiesto las verdaderas intenciones de Spielberg con la película.

Hay quien ha relacionado esta revelación con la forma que tiene el director de Los archivos del Pentágono de acercarse a las figuras parentales, especialmente a los padres. El estreno de Los Fabelman, la película libremente basada en la vida del cineasta, sirvió para que muchos conocieran la complicada relación del joven Spielberg con sus padres, y de cómo la separación de estos lo marcó para siempre.

Desde entonces, su cine ha estado marcado por la figura del padre ausente, tal y como se veía en E.T. el extraterrestre. Nadie sabe si el director pretendía que el alienígena ejerciese de “padrastro” de Elliot, como si ha sucedido con otros personajes en su cine, pero sí que hubiera sido de lo más extraño de ver para los espectadores, quienes finalmente encontraron una versión mucho más pura e inocente.