Drew Barrymore creía que E.T. era real, la increíble historia detrás del rodaje

El casting de Drew Barrymore fue fundamental para conocer al extraterrestre y sus compañeros de elenco (Universal Pictures All-Access)

Drew Barrymore tenía solo siete años cuando interpretó a Gertie en E.T. the Extra-Terrestrial, pero su experiencia en el set marcó su infancia de una manera inesperada: creía firmemente que el extraterrestre era real.

Décadas después del estreno de la película, la actriz reveló que, durante el rodaje, no tenía la menor duda de que estaba interactuando con un ser vivo y no con un muñeco animatrónico.

E.T es una película estadounidense infantil que se lanzó en 1982

En una conversación celebrada en su programa The Drew Barrymore Show, durante la reunión especial por el aniversario de la película, la actriz compartió su recuerdo del detrás de cámaras. “Yo creía que E.T. era real. Realmente, realmente lo amaba de una manera profunda”, confesó.

Drew Barrymore pensaba que ET existia, algo que generaba muchas risas entre sus compañeros de elenco

Henry Thomas, quien interpretó a su hermano en la película, confirmó la historia y añadió más detalles sobre la actitud de la pequeña Drew en el set.

“Lo primero que recuerdo es que estábamos en el escenario y hacía bastante frío, y le preguntaste a la encargada del vestuario si podías tener una bufanda para el cuello de E.T. porque iba a tener frío, así que envolviste la bufanda alrededor de su cuello”, relató Thomas en el programa.

Drew Barrymore en ET

Otro de los testimonios que ratificaron esta anécdota fue el de la actriz Dee Wallace, quien interpretó a la madre de los niños en la película. “Un día te vimos hablando con E.T. durante uno de los descansos y se lo dijimos a Steven Spielberg”, le contaba en el programa a Barrymore.

“Así que Steven se encargó de que siempre hubiese dos personas manteniendo con vida a E.T. para que tú pudieras acercarte, hablar con él y que reaccionara”, agregó Wallace sobre el gesto del cineasta.

La relación entre ella y el marciano fue única, gracias a que pensaba que existía, sin ellos quizás la composición del personaje sería diferente

La historia de Barrymore con E.T. no solo quedó como una anécdota del set, sino que también marcó su vínculo con Spielberg.

Años después, la actriz reveló en una entrevista con el director en The Drew Barrymore Show, el 22 de febrero de 2021, lo mucho que él había significado en su vida desde entonces. “Fuiste la primera persona que se interesó en mí”, le dijo a Spielberg en aquel encuentro.

La respuesta del director fue igual de emotiva: “Me sigues importando. Todavía recuerdo a esta pequeña rubia que fue un huracán pasando por mi oficina y cautivando la audición. Después sería una tormenta que cautivaría al mundo”.

Steven Spielberg fue el director de esta exitosa producción estadounidense (Reuters)

Las reacciones del público a esta historia no tardaron en aparecer. Muchos de los seguidores de la actriz se mostraron conmovidos por su relato, mientras que otros compartieron que, al igual que ella, también habían creído que E.T. era real cuando vieron la película por primera vez.

Para expandir aún más la historia de Drew Barrymore y su convicción de que E.T. era real, es importante considerar el contexto en el que ocurrió esta anécdota, el impacto que tuvo en su vida y la forma en que la película misma contribuyó a esta percepción infantil.

Cuando E.T. the Extra-Terrestrial comenzó su rodaje en 1981, Drew Barrymore ya tenía experiencia en el mundo del cine. Provenía de una familia de actores y había debutado en Altered States (1980), pero su papel como Gertie en la película de Steven Spielberg la convirtió en una estrella infantil mundialmente reconocida.

A pesar de su temprana exposición a la industria, su corta edad la hacía especialmente susceptible a creer en la historia que se estaba filmando, sobre todo porque Spielberg manejó el set de una manera que fomentaba la inmersión de los niños en la trama.

E.T fue una de las películas más exitosas de los últimos 40 años

La relación entre Barrymore y Spielberg se mantuvo con los años, consolidándose en un lazo que trascendió la pantalla. Para ella, su trabajo en E.T. the Extra-Terrestrial no fue solo su primer gran papel en el cine, sino también el inicio de una conexión genuina con la industria y con las personas que marcarían su trayectoria.

Lo que comenzó como la inocente creencia de una niña en la existencia de un extraterrestre, terminó convirtiéndose en una de las historias más entrañables del detrás de cámaras de Hollywood.