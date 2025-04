Uno de los canales de cine más famosos de Movistar Plus+ podrá verse gratis a partir del 1 de junio

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Buenas noticias para todas aquellas personas que tengan contratadas la televisión de Movistar en sus tarifas de fibra y móvil o quienes estén suscritos a su plataforma de streaming de Movistar Plus+: a partir del próximo 1 de junio, el canal de películas AXN Movies estará disponible de manera gratuita para todos ellos.

Hasta ahora, y desde la llegada de este canal en mayo de 2023, todos aquellos que querían disfrutar de su contenido, películas de distintos géneros de Sony Pictures como Solo en casa, Los goonies o El nuevo Karate Kid, debían pagar una cantidad de alrededor de dos euros al mes. En apenas un mes y medio, tal y como ha informado la compañía en un comunicado, esto llegará a su fin.

Movistar Plus+ siempre ha presumido de tener un amplio abanico de series y películas de primer nivel, donde se combinan tanto los clásicos del séptimo arte como algunas de las mejores novedades. Esto se demostró, por ejemplo, en la víspera de la última gala de los Oscar, cuando el canal decidió emitir un especial de películas que hubieran triunfado en estos premios, como 12 años de esclavitud, El pianista, King Kong o En un lugar del corazón.

“A partir del 1 de junio de 2025, el canal AXN Movies estará incluido, sin coste adicional, en el paquete Movistar Plus+ o productos equivalentes. Por este motivo, desde esa fecha, dejaremos de cobrarte su cuota mensual como un canal a la carta. No es la primera vez que esto ocurre, y es que a principios de 2025, Movistar también incluyó en su parrilla el canal Caza y Pesca, que hasta entonces se había cobrado por 7 euros al mes.

Cuál es el precio de Mvistar Plus+ si soy cliente de Movistar

En los últimos años, Movistar ha decidido potenciar notablemente su servicio de streaming, el cual se hallaba en caída libre tras la feroz competencia ofrecida por otras OTT como Netflix, Max o Prime Video, además de Disney Plus. Un cambio de estrategia, que ha abaratado bastante los costes y facilitado el acceso al contenido, ha ayudado a revertir esa situación.

De este modo, a día de hoy, el precio para los clientes con tarifa de fibra y móvil pueden tener Movistar Plus+ por tan solo 9,99 euros al mes. Esta tarifa proporciona acceso a cerca de 80 canales, incluyendo los de televisión convencional, además de un estreno de cine diario y la posibilidad de ver algunos partidos de fútbol. Además, la compañía lanzó un nuevo plan de pago anual por el que el pago sería de 99,99 por un año, lo que supondría dos meses gratuitos para los clientes.

Por 12 euros al mes, por otro lado, Movistar puede facilitar un descodificador que dé acceso a más canales, además de todo el fútbol de la temporada y otras plataformas de streaming como Netflix, Max, Disney Plus o Sky Showtime. Cabe recordar, no obstante, que Movistar Plus+ es la única plataforma de streaming que no ofrece un periodo de prueba gratuito, por lo que el pago de la suscripción se hará tan pronto como esta se lleve a cabo.