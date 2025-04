Leire Martínez: "En algún momento dejé de sentirme miembro de pleno derecho de LOVG"

Javier Herrero.

Madrid, 8 abr (EFE).- Leire Martínez reivindica su espacio propio en la música con 'Mi nombre', su primer sencillo en solitario, en el que aborda su abrupta salida de La Oreja de Van Gogh (LOVG) hace solo seis meses desde "el dolor y la decepción", tras 17 años de exitosa convivencia pero también de algunas "líneas rojas".

"Yo me he sentido miembro de pleno derecho del grupo, pero en algún momento dejé de sentirlo", reconoce la artista en una charla con EFE ante quienes reprocharon al resto de la banda que en el comunicado oficial fuese tratada casi como una empleada.

Son "muchos los factores" que explican en su opinión aquella sensación: "Cómo lo he gestionado yo, cómo lo han gestionado ellos, cómo funcionaba el grupo antes de que yo llegara, mi propia evolución...".

"A lo largo de estos años como persona he evolucionado y he cambiado; cosas que a priori hace 17 años para mí no suponían una línea roja, en un momento dado sí empezaron a serlo", se limita a señalar.

Rechaza la versión que se dio de que se le negó participar en la sociedad de La Oreja de Van Gogh de la que aún formaría parte su predecesora como vocalista, Amaia Montero: "Ellos con Amaia tuvieron una empresa y conmigo han tenido otra. No tiene nada que ver y no creo que entrar en dar ese tipo de detalles nos lleve a nada".

"No tengo inconveniente en hablar de cómo me siento yo o cuál ha sido mi percepción al respecto, pero no puedo entrar a hablar de lo que a mí no me ocupa. Y de lo que no tiene que ver conmigo, yo no puedo explicar determinadas cosas", añade cauta.

Sí ha dejado muy claro que no fue ella quien tomó la decisión de su salida del grupo ni tampoco las formas. Es más, revela a EFE que la avisaron del lanzamiento del comunicado oficial "con muy poquita antelación".

"No hubo un margen que a mí me permitiera prepararme. Las personas a veces tomamos decisiones y nos podemos equivocar. Evidentemente, desde mi perspectiva no fue bonito, pero probablemente desde la perspectiva de otras personas yo tampoco habré hecho cosas bonitas", opina.

Al menos, se dice gratamente sorprendida por la empatía que toda esta situación ha despertado en una parte de la sociedad. "No pensaba que se iba a hacer esa lectura del comunicado de aquel final, porque hasta entonces el planteamiento de todos los titulares siempre era desde la rivalidad y la comparativa (con Amaia)", reflexiona.

"En general tengo que decir que a mí la gente me ha tratado muy bien, gente que me ha valorado desde hace mucho tiempo y me ha validado desde el principio", reivindica.

La huella de toda esta experiencia ha quedado impresa musicalmente en 'Mi nombre', que verá la luz este viernes y fue el primer tema que escribió tras su salida, en el que canta: "Nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya / Ya lo hiciste una vez pero tú ya no podrás esconder más / que usaste mi nombre".

"Nace en un momento en el que todavía estaba muy conectada con ese dolor, con esa decepción, hoy no me siento ahí", afirma la cantante, que no se arrepiente de haber puesto palabras claras a sus sentimientos: "Un culo es un culo y me gusta hablar de las cosas con su nombre; así escribo yo y de esa manera he escrito esta canción".

Avanza orgullosa que, "con un 80%" de su primer álbum ya facturado, a falta por ejemplo de algún tema en euskera que desea incluir, ninguna canción suena como la otra, pero que todas ayudan a tratar un retrato de su momento actual.

"No todas son reivindicativas a ese nivel o de esa manera, sí en cuanto a reivindicar el aquí y el ahora y a las personas en cuanto a qué necesitamos para ser felices, qué queremos y cómo lo queremos", indica, "en un momento de catarsis personal" y de decidir sobre una trayectoria musical en solitario con la que, en realidad, nunca había soñado.

Respecto al pasado, no pierde la perspectiva de todo lo positivo vivido. "LOVG ha sido un aprendizaje en mayúsculas a todos los niveles. Me he divertido muchísimo y he viajado mucho. Me considero una afortunada y estoy muy agradecida", subraya, convencida asimismo de que el futuro pondrá las cosas en el buen lugar.

"A nivel personal, creo que sí (se reencauzará la relación con mis excompañeros). Estoy convencida de que en algún momento ocurrirá, pero ahora todavía todo es muy reciente y necesitamos nuestro espacio", remacha. EFE

