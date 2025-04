Joël Dicker, el escritor prodigio de novela negra y su nueva obra para lectores de 7 a 99 años: “Los libros sirven para unir a las personas que piensan distinto”

Joël Dicker y su nueva novela, 'La muy catastrófica visita al zoo' (Alfaguara)

Antes de cumplir los treinta años, el escritor suizo Joël Dicker se convirtió en un fenómeno editorial gracias a La verdad sobre el caso Harry Quebert. A partir de ese momento, cada uno de sus nuevos lanzamientos se ha erigido como un acontecimiento para de los aficionados al género negro.

El autor logró configurar un sello muy personal a través de cada una de sus obras, aunque siempre ha intentado no repetirse a sí mismo, ni tampoco defraudar a sus seguidores.

Ahora, después de la muy ‘hitchcockiana’ Un animal salvaje, cambia totalmente de registro en La muy catastrófica visita al zoo (Alfaguara), una novela en la que seguiremos las aventuras escolares de una niña con capacidades especiales que nos introducirá en su pequeño universo en el que encontraremos un buen puñado de incidentes y, a su manera, también algunos misterios por resolver.

El autor suizo Joël Dicker

Según se indica en la propia faja que acompaña la edición, se trata de un libro recomendado para personas entre 7 y 99 años, como esos juegos de cartas que sirven para reunir a toda la familia para pasar tiempo junta. Más o menos, eso es lo que quería conseguir Joël Dicker con este libro.

¿Qué razones le llevaron a escribir esta novela?

Cuando empiezo cualquier libro intento no descubrir qué voy a contar. Así que, cuando encontré la voz de la niña protagonista me sentí muy libre, me hacía reír, era divertido.

Fue entonces cuando me di cuenta de lo diversos que son los lectores de mis libros. Cuando hago alguna presentación se genera un ambiente muy bonito, aunque tengan edades o ideas diferentes. Creo que los libros sirven para eso, para romper las diferencias y crear una especie de comunión muy bonita. Y eso me parece increíble porque vivimos en un mundo en el que cada vez soportamos menos las opiniones dispares. No podemos soportar a la gente que piensa distinto, que tiene una opinión distinta a la nuestra y creo que los libros tienen la capacidad de unir, no de separar. Así que, de forma inconsciente, esa fue mi fuente de inspiración.

Sin embargo, en ocasiones la cultura parece siempre estar en la cuerda floja para los gobiernos

Creo que tendemos a echar siempre la culpa a los demás, a los políticos, al vecino, pero creo que tenemos que empezar a tomar un poco de responsabilidad. ¿Tenemos que estar todo el día pegados al móvil, es realmente imprescindible? Son cambios que deben producirse de manera personal, porque nadie va a cambiar las cosas, tenemos que ser nosotros y trasladarlo a los que nos rodean, a nuestros hijos, nuestros padres y seres queridos.

Reproducir la inocencia, la libertad y el humor de los niños en un libro

En la novela aparecen algunos temas como la ‘democracia’, la ‘censura’, que se explican de forma muy simple, para los niños. ¿Cree que es la mejor manera para entender las cosas?

Creo que los niños tienen la particularidad de reflexionar de manera muy directa, a veces incluso incómoda, porque no tienen filtro. Pero creo que aceptamos mejor las cosas directas cuando vienen de la boca de un niño, porque tienen una especie de inocencia y de libertad que no tenemos los adultos. Se trataba de hablar de temas graves con un poco de ligereza. En cuanto a estos temas que se tratan en la novela, quería abordarlos de una forma que no fuera moralista y, es algo de lo que también carecen los más pequeños, afortunadamente.

Una de las cuestiones que sorprenden de esta nueva novela es el sentido del humor

El humor es algo a lo que llegué muy rápidamente. A mí me encanta reírme, pero a veces me cuesta encontrar el tono. Porque, me da la sensación de que a mí me puede hacer gracia alguna tontería, pero al resto del mundo no. Y, a veces, me he obsesionado un poco con eso, escribía algo que me parecía divertido y después lo releía y ya no me hacía gracia, así que lo borraba. No tenía la suficiente confianza en la broma que había puesto. Por eso, aquí me solté un poco y fue un desafío. Tal vez debería hacerlo más a menudo.

¿Cree que es necesario explicar a sus lectores que se van a encontrar con algo diferente en La muy catastrófica visita al zoo?

A ver, sí que creo que es importante, porque hay una relación de confianza con mis lectores. Muchos de ellos han leído todos mis libros, hay algunos muy fieles y sí que quiero que sepan que esto no es una novela negra, no hay un asesinato. Así que no quiero que se sientan traicionados. Creo que es la ocasión para reforzar la relación con mis lectores y que esta evolucione.

Un escritor en constante evolución

¿Hasta qué punto resulta importante para usted no encasillarse?

Se tarda en escribir un libro, así que, de alguna forma, quieres sentirte bien con él, estimulado. Pero lo que siempre he intentado es ser auténtico. Hacer algo para satisfacer las necesidades de los demás es un error. Y eso sirve para los libros y para la vida, para las relaciones de pareja, por ejemplo. Es imposible contentar a todo el mundo, así que prefiero pensar también un poco en mí, recordar que tengo un pacto de confianza conmigo mismo.

' La muy catastrófica visita al zoo', de Joël Dicker (Alfaguara)

¿Por qué decidió que la niña protagonista tuviera características especiales?

Cuando tuve claro que los protagonistas serían niños, quise ubicarlos en una clase, pero no podía abarcar tantos alumnos. Así que me centré en una clase donde hubiera 5 ó 6 y ese número tan reducido no podía darse si no tenían características especiales. Pero después me di cuenta de que eso no era lo importante, sino plantearme qué significaba ser especial. ¿Qué es ser normal? ¿Qué significa la normalidad? Y eso creo que habla muy bien sobre la necesidad de encajar en la sociedad, sobre el concepto de diferencia.

Al final del libro cuenta lo mucho que ha cambiado el mundo en estos 12 años que lleva publicando libros, sobre todo en el terreno de los nuevas tecnologías. ¿Qué piensa de la Inteligencia Artificial?

Creo que cuando hablamos de IA siempre nos enfrentamos a nosotros mismos. Porque, por un lado, hay herramientas que facilitan la vida, que son geniales para ayudarnos. Pero, por otro, también pensamos que se lo van a cargar todo, que vamos a perder el trabajo, que nos vamos a dejar controlar por máquinas. Supongo que hay que encontrar un equilibrio. Lo único que sé es que voy a seguir escribiendo y que todo avance genera una responsabilidad.