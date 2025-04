Luis Zahera llama “pedazo de psicópata” a José Luis Moreno: “Esa gente cae por su propio peso porque es insostenible”

Luis Zahera habla de Jose Luis Moreno y le llama "pedazo de psicópata". (Kike Rincón/Europa press)

A raíz del estreno de la película Tierra de nadie, el actor Luis Zahera ha aumentado considerablemente su presencia en los medios de comunicación. Lo ha hecho con el tono que le caracteriza, sin esquivar preguntas comprometidas y con la verdad por delante, aunque del propio mundo del espectáculo se trate.

De este modo ha respondido a varias preguntas en el programa de televisión Col·lapse, con Ricard Ustrell, quien ha querido saber la opinión del intérprete acerca de los “imbéciles” que puede haber en un rodaje, una cuestión a partir de la que han aparecido diferentes nombres conocidos, entre ellos el del famoso -y polémico- productor de televisión José Luis Moreno, a quien ha tildado de “un pedazo de psicópata”.

Tras lograr un gran éxito como ventrílocuo en el programa José Luis Moreno y sus muñecos, este personaje público decidió convertirse en productor de series de renombre como Aquí no hay quien viva o La que se avecina, además de presentador de diferentes espectáculos televisivos. Sin embargo, su fama ha ido dando paso a las diferentes controversias en las que se ha visto envuelto, incluyendo una detención por presuntamente ser el líder de una organización criminal relacionada con el narcotráfico, la estafa y el blanqueo de dinero.

Tráiler de 'Tierra de nadie', la nueva película dirigida por Albert Pintó y protagonizada por Karra Elejalde, Luis Zahera y Jesús Carroza. (Sony Pictures)

Sobre Arturo Fernández, “Las maquilladoras no podían tocarle”

El actor ha señalado que este calificativo era dado “humildemente y por hacer una gracieta”, pero no por ello ha querido restar peso a lo complicado que resultaba trabajar con él, al igual que con otras personas por el estilo. “Van cayendo por su propio peso”, respondía, “es insostenible tener un brasas en un rodaje” que no consideran a sus compañeros de rodaje como “iguales”. “Hacemos la película entre todos, y yo creo que este tipo de actitudes ya penalizan”.

Otra de las personas que ha mencionado el actor ha sido el ya fallecido Arturo Fernández, actor conocido por sus papeles de galán en diferentes películas de las décadas de los 50, 60 y 70. Más tarde, también aparecería en series como Truhanes o La casa de los líos, con los que su faceta de conquistador adquiriría tintes más cómicos. “No es que no fuera profesional, pero sí que generaba una distancia rara, una especie de nube negra”, ha recordaba Zahera en el programa. “Las maquilladoras no podían tocarle, le traían un espejo y él mismo se ponía el maquillaje“.

Las dificultades para trabajar debido a su acento

Nacido en Santiago de Compostela, uno de los rasgos más característicos de Zahera ha sido siempre su marcado acento gallego, tal y como hemos podido ver en películas como El reino (2017) o As bestas (2022). “Hubo un tiempo en que no encontraba trabajo”, ha confesado el actor, “precisamente por tener un acento gallego muy pronunciado”. “Yo me acuerdo y que no le parezca mal a nadie. Funcionaban dos acentos, el neutro y el andaluz. Vascos, catalanes y gallegos, ostras. Era complicado".

Una situación que “ahora ha cambiado, evidentemente”, y que se evidencia en la “variedad” a la que el actor le da la “bienvenida”. “Venimos de dónde venimos, de Francisco Franco, aquel gallego ilustre que lio la que lio, y era andaluz y neutro. Se tardó, pero ya está aquí la sangre nueva de 17 acentos distintos". Aún así, ha reconocido que hay papeles para los que se necesita buen oído ya que implican tener un determinado acento, algo que a él le cuesta más que a otras “bestias absolutas” como “Javier Bardem, Eduard Fernández o Luis Tosar”.