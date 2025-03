Qué fue de Mario Marzo, el actor de ‘Los protegidos’ que confirmó la cuenta secreta de Instagram de la reina Letizia

Mario Marzo, el "primo Lucas" de 'Los Protegidos'

Durante tres años y tres temporadas, Los Protegidos (2010) fue una de esas series que juntaba a toda la familia frente al sofá para seguir la historia de un grupo de chicos y chicas con superpoderes. Actores como Antonio Garrido, Ana Fernández, Luis Fernández o Priscilla Delgado, interpretaron papeles para el recuerdo, en esa peculiar familia de jóvenes superhéroes.

En ese grupo, no obstante, falta un nombre, que no es otro que el de Mario Marzo, quien interpretaba al primo Lucas, ese chico con el poder de transformarse en la persona a la que tocaba. A Marzo lo hemos podido ver, de hecho, en continuaciones como Los protegidos: El regreso (2021), Los Protegidos: ADN (2022) o Historias de protegidos (2022).

Claro que el Mario Marzo de 15 años que vimos en la serie original no es el mismo que, años más tarde, volveríamos a encontrarnos, ya muy cerca de la treintena. No hay duda de que ha pasado el tiempo, y viendo su carrera, tampoco cabe dudar de que el joven actor e influencer ha sabido aprovecharlo.

Padre, marido, músico y podcáster

Para empezar, hay que decir que Marzo nunca ha tenido una única vía profesional. Antes, incluso, de convertirse en una estrella de la televisión, ya estaba apuntando maneras en otro sector: la música. Y es que, desde los 6 años, el intérprete iba a clases de piano. Un instrumento que acabaría convirtiéndose en una profesión cuando finalizara el grado con un Premio Extraordinario y empezara a dar conciertos internacionales.

Además, hace 3 años Mario comenzó su andadura en un nuevo proyecto profesional que también le ha reportado grandes éxitos. Se trata del pódcast ¿Quieres ser mi amigo?, un proyecto en el que dos desconocidos -él y Dane Rivarola- se juntan para tratar de forjar una nueva amistad.

La idea resultó enganchar a miles de consumidores del formato, hasta tal punto que, hace un año, decidieron ir un paso más allá y hacer ¿Quieres ser mi padre?, donde ambos exploran lo que supone el reciente nacimiento de sus respectivos hijos. Un proyecto por el que, en 2024, ganarían el premio Ondas al mejor pódcast revelación.

Marzo y su mujer, la modelo y violinista Ana Campos, fueron padres en enero de 2023, mes en el que nacieron sus dos mellizos, Luca y Leo. “Estamos muy emocionados y felices. Ana está bien y yo sigo en una nube”, informaba él en redes sociales el día del parto.

Una fan de la realeza

Entre los seguidores de Marzo se encuentra uno realmente distinguido, tal y como hace poco explicó el propio influencer. Se trata de la reina Letizia, que en un encuentro en 2024 le confesó que era seguía con especial atención al joven y su familia. La mayor evidencia de esta relación es que la monarca le sigue en Instagram.

La reina Letizia participa en actividades educativas en el CEIP Cortes de Cádiz.

Así lo reveló el propio actor, músico y podcáster en un episodio de ¿Quién quiere ser mi amigo?. “Mario, qué ilusión verte. Oye, me hacéis muchísimas gracia tu mujer y tú. Tu mujer que es tan alta…“, le dijo la reina en la gala de los Premios Arte 2024. ”Sí, bueno, es que mi mujer mide 1,86″, contestó él. “Luca se llama tu hijo, ¿no? Oye, de verdad, me encantáis un montón y además que no eres un influencer como tal, que eres actor, eres pianista, tienes algo por dentro".

Las palabras de la reina sorprendieron mucho a Marzo y como tal se lo expresó, sobre todo porque se preguntó cómo es que la monarca sabía tanto de él. Fue al trasladárselo a la reina cuando esta le confesó que, en efecto -y aunque no tenga una cuenta oficial- lo seguía a través de la red social.