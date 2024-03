Mario Marzo revela cómo fue el encuentro que tuvo con Letizia y la llamativa declaración que le hizo la reina

La reina Letizia en el acto oficial por el Día de las Enfermedades Raras en Sevilla (Europa Press)

El pianista e intérprete Mario Marzo tuvo un singular encuentro con la reina Letizia Ortiz. Así lo cuenta él mismo en su podcast ¿Quieres ser mi amigo? para la plataforma española Podimo. Según desvela Mario a Dane Rivarola, su compañero en el programa, coincidió con la Reina en un evento de la Casa Real y asegura que se conocieron porque fue ella quien se acercó a saludarlo a él.

“Después de saludar a todo el mundo llega y me dice: ‘¡Mario! ¿Cómo estás? ¡Qué ilusión verte! Oye, me hacéis muchísima gracia tu mujer y tú. Tu mujer que es tan alta…’”, comienza narrando el pianista acerca del señalado encuentro. “Y yo... Sí, bueno, es que mi mujer mide 1,86...”, fue la contestación que le dio Marzo a Letizia.

El actor y también creador de contenido se vio sorprendido ante la efusividad con la que la monarca se acercó a él y confiesa que nunca antes había conocido a “nadie tan cercano y tan famoso” como ella. No obstante, Ortiz no dudó en demostrar su admiración por el intérprete de Lucas en Los Protegidos: “Me encantáis. Luca se llama tu hijo, ¿no? De verdad, me encantáis un montón y además que no eres un influencer como tal, que eres actor, eres pianista, tienes algo por dentro...”.

Mario Marzo. Imagen de redes sociales (Instagram)

“Sí, Luca y Leo, son mellizos”, apuntó Marzo a Letizia. La mujer de Felipe VI no solo demostró conocer a su mujer, Alicia Campos, sino que la Reina también sabía el nombre de uno de sus hijos. “¡Por favor, que esto me lo estaba diciendo la reina de España!”, comenta Mario.

El influencer estaba atónito en ese momento ante las palabras de Letizia: “Yo la estaba mirando pensando... Espero que entienda que estoy muy sorprendido de que sepa tanto de mí”. Y seguido, Mario jura por su madre que la Reina le dijo: “¿Cómo no voy a saber de ti? ¡Si te sigo en Instagram!”.

El perfil anónimo de la reina Letizia

Si algo caracteriza a la monarca es la discreción con la que lleva las redes sociales. Letizia no tiene ningún perfil oficial de Instagram, por lo que con esta confesión estaba dando a entender que posee una cuenta secreta, cerrada al público. Fuentes cercanas a la familia real han desvelado que la mujer del rey Felipe tendría varios perfiles en redes sociales, pero que en ninguna de ellas usa su nombre propio o sus apellidos como usuario y que tampoco sube actualizaciones, sino que simplemente las utiliza para estar al día.

Hay otros indicios que apuntan a que la Reina tiene cuenta en Instagram. Según contó la actriz María Hervás en unas declaraciones de 2023, la misma Letizia le dio algunos consejos sobre cómo usar esta red social y le mencionó algunos perfiles de interés. Tiempo antes, en 2022, la intérprete mexicana Kate del Castillo aseguró que la madre de la princesa Leonor le seguía en Instagram.