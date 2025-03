Mario Marzo, flamante ganador de 'Bake Off: famosos al horno' desvela si tiene planes de ampliar la familia

Con una gran sonrisa que refleja el gran momento que está viviendo tras convertise en el flamante ganador de la última edición de 'Bake Off: famosos al horno", tras imponerse en una trepidante final a dos rivales de altura como Lidia Torrent y Nagore Robles. Mario Marzo ha reaparecido ante las cámaras en el estreno de la serie 'Punto Nemo' tras su victoria en el talent de repostería de TVE y, derrochando cercanía y simpatía, nos ha hablado de su faceta más personal como padre de dos mellizos de dos años, Luca y Leo, con la violinista Ana Campo.

Entre risas ha confesado que tras ganar 'Bake Off' su próximo proyecto pasa por "replicar los postres en casa. Los niños todavía no se enteran pero mi mujer sí y me lo ha estado echando en cara muchísimo. Me dice 'oye, qué bonito eso que has hecho en la tele. ¿Para qué y cuándo?". Y es que aunque sus pequeños no se han enterado de nada y todavía no son conscientes del experto pastelero en el que se ha convertido su papá, para Ana "era su sueño de toda la vida". "Ella lo único que quería más que series, que películas, que un éxito profesional y tal... Ella lo único que quería es que yo entrase en un concurso de cocina y que aprendiese cosas. Es fanática de 'Bake Off'. Y lo ha logrado" ha revelado orgulloso.

Actor -se dio a conocer en la serie 'Los Protegidos'-, pianista, y creado de uno de los podcast más exitosos del momento, ¿qué le queda por cumplir después de ganar el talent de cocina? Su "reto personal", como no ha contado, es "mejorar al ajedrez que estoy fatal y no aprendo nada".

Lo que no se le pasa por la cabeza de momento es ampliar la familia: "Si te escucha mi mujer te mata. No, no, que va. Tuvimos, además, tuvimos un plural mayestático horrible, pero tuvo un embarazo horrible, con 70 días de reposo absoluto en cama... Además los embarazos múltiples son súper peligrosos, pueden pasar un montón de cosas mal, que no pasaron ni a ellos ni a mi mujer, entonces... Somos muy jóvenes, eso es cierto, pero por ahora con dos nos vamos a plantar. Si no podemos respirar con estos dos, ¿cómo vamos a traer otro más a la familia?" confiesa.