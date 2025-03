‘Friends: The One in Madrid’: la exposición en la que puedes convertirte en personaje de tu sitcom favorita por un día

Teaser de la exposición de 'Friends' en Madrid

No todos los días se tiene la oportunidad de cruzar la pantalla y entrar a formar parte de un mundo único. Le pasó al Inspector Valiant en ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, o a Cecilia en La rosa púrpura de El Cairo, pero hasta ahora ese cruce entre ficción y realidad también había quedado acotado a las cuatro paredes de la pantalla. Sin embargo, acaba de llegar a Madrid una exposición dispuesta a demostrar que todo es posible, y que no hace falta magia para poder vivir de primera mano dentro de tu serie favorita. Solo hace falta ilusión, cuidado de detalles y un gran sofá naranja.

Friends: The One in Madrid es precisamente la respuesta a esos anhelos de tantas personas por poder sentirse dentro de la que es considerada una de las mejores y más importantes sitcoms de la historia. Decir que a uno le gusta Friends hoy día es casi como decir que le gusta la pizza o el cine, algo tan interiorizado en la sociedad que resulta casi más difícil encontrar alguien a quien lo le guste la serie. Esto se hizo especialmente notable a partir de la pandemia, cuando mucha gente aprovechó el tiempo en casa bien para rememorar la serie o directamente para descubrirla por primera vez, tal y como se podía escuchar en los primeros pases de la exposición, disponible en el espacio 14.1 de IFEMA hasta el 29 de junio.

La exposición, que arranca con una breve introducción a la serie para los más despistados, no tarda en mostrar sus grandes virtudes tras cruzar la famosa puerta de lila con marco dorado. La imponente fuente del opening de la serie y el icónico sofá, un sinfín de piezas auténticas, paneles con curiosidades y anécdotas, y lo más importante: una recreación de lo más fidedigna del apartamento de Chandler y Ross, del de Monica y Rachel, y de la cafetería Central Perk, en la que tenían lugar buena parte de las conversaciones y planes del grupo.

Imagen de la exposición 'Friends: The one in Madrid'.

Una mezcla perfecta entre información e inmersión

Siguiendo en la línea de las anteriores versiones que han presentado en ciudades como Londres, Nueva York o Sídney, Madrid es ahora la agraciada al hospedar esta exhibición a medio camino entre la experiencia inmersiva y la guía lúdica sobre una serie que cambió para siempre la historia de la televisión. Porque además de los escenarios a escala real, por los pasillos de la exposición también se encuentran detalles en torno a la serie, como su diseño de vestuario —compartido con Las chicas Gilmore en el caso de Rachel—, secciones dedicadas con mucho cariño a cada uno de los personajes e incluso una gran pizarra con las líneas temporales y románticas de la serie.

Al contrario que otras muestras recientes en IFEMA como la de Pixar o la de Marvel, Friends: The One in Madrid sí parece encontrar el equilibrio perfecto entre pequeñas dosis de información y la experiencia inmersiva, que solo se puede encontrar cuidando los detalles al milímetro como hacen aquí. Vamos, que se podría elaborar un pequeño guion, llevar una o dos cámaras y grabar un nuevo episodio para la serie, que nunca ha llegado a tener esa ansiada continuación, aunque sí gozó de un especial de reunión de los actores, previo al fallecimiento de Matthew Perry.

La serie responde con creces al cariño demostrado por los fans durante tantos años y es un goce visual tanto para los más fanáticos como para los apenas iniciados en el mundo de Friends. Como colofón, aunque sin querer desvelar mucho más del recorrido, hay un gran regalo esperando al final de la exhibición en forma de café caliente y de música —muy presente a lo largo del tour con auténticos temazos de la época— para poner el broche de oro a una exhibición mágica.