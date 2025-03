Un hombre demanda a Netflix por ficcionar su vida sexual en una serie de droga en Galicia: tendrán que indemnizarle con 15.000 euros

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Netflix en uno de sus edificios de Hollywood en Los Ángeles, California, EEUU. 12 de julio de 2023. REUTERS/Mike Blake

Tanto las películas como las series basadas en hechos reales se han convertido en una forma de captar a un público con curiosidad por ciertas épocas o episodios recientes de nuestra historia. Desde el boom que vive actualmente el True Crime al cine con tintes sociales que tantos buenos títulos ha dado el sector nacional en los últimos años, vivimos una época en la que, en la pantalla, aparecen historias más reales que nunca.

Sin embargo, aunque una historia pueda estar solo parcialmente inspirada en hechos reales, lo cierto es que se corre el riesgo de que los espectadores consideren que todo lo que han visto es real. E, incluso, si resultara serlo, tal vez las personas implicadas en los sucesos reales preferirían que algunas cosas quedaran guardadas en su intimidad.

Esto se ha visto recientemente con el caso de Rosa Perales, cuyo juicio contra Netflix ha empezado este mismo mes de marzo. La responsable del crimen de la Guardia Urbana pide cerca de 30 millones a la plataforma, una cifra astronómica que, no obstante, no es la única que le han pedido a la compañía por exponer al público los asuntos privados de ciertas personas.

Una visión “falseada y ridiculizada” de una detención

Netflix ya tuvo que indemnizar a un hombre que aparecía en la serie Fariña (disponible en esta plataforma y en Atresplayer), ficción donde se recrea el narcotráfico habido en Galicia durante los 80. Tal y como señala la sentencia, emitida el 25 de junio del pasado 2024, el señor “Giordano” demandó a las productoras de la serie por la vulneración de sus derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen -“falseada y ridiculizada”- debido a diversas representaciones de su vida personal, incluida una escena de contenido sexual explícito en el primer capítulo.

Tráiler de 'Fariña', la serie de Netflix, Bambú Producciones y Atresmedia que aborda el narcotráfico en Galicia.

Este señor no era otro que Laureano Oubiña, antiguo narcotraficante -considerado el mayor transportista de hachís- en el que se basa uno de los personajes principales de la serie. En este primer capítulo, cuando las fuerzas de seguridad aparecen para detenerle, él está manteniendo relaciones sexuales con su pareja, Esther Lago, algo que se repetiría en otra secuencia en un vis a vis, cunado él ya está en la cárcel. En un primer momento, un juzgado de Pontevedra falló a favor de Netflix, Bambú Producciones y Atresmedia, pero el afectado acabó presentando otro recurso en la Audiencia provincial.

Menos dinero del que Oubiña pedía

El tribunal reconoció la intromisión y ordenó “cesar en tal intromisión, retirando de la serie la escena de sexo explícito referida y relacionada en autos”. Las imágenes debieron ser suprimidas “en todas las plataformas de Antena 3 y su Web desde la firmeza de esta resolución y en el futuro”.

Sin embargo, el recurso presentado por Oubiña fue solo estimado parcialmente. “La vulneración del derecho a la intimidad no alcanza al de imagen”, explicaban los magistrados, puesto que el antiguo narcotraficante no era identificable, además de por el hecho de que no se adujera “la necesidad de autorización”. De este modo, el tribunal se limitó a condenar el acceso “no consentido- ni expuesto ni sometido al general escrutinio- de una faceta muy concreta de aquel, la privacidad de su vida familiar íntima”.

Por ello, pese a que ese “señor Giordano” había pedido un millón y medio de euros en concepto de indemnización, lo cierto es que finalmente los jueces optaron por un pago de 15.000 euros. “Se estima una cuantificación adecuada dadas las circunstancias”, aseguraban, “al no llegarse a precisar nada concreto por el demandante y menos en lo estrictamente relativo a esta serie”.