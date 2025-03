La huelga de sexo en ‘La carne es triste. Por qué dejé de follar con los hombres’: “Las mujeres preferimos ser deseables antes que saludables”

'La carne es triste. Por qué dejé de follar con los hombres', de Ovidie. (Altamarea)

Las huelgas de sexo han estado presentes en varios momentos de la historia. La figura de Lisístrata, primera huelguista -para poner fin a la guerra del Peloponeso- ideada por el poeta griego Aristófanes, ha trascendido para inspirar a mujeres del pasado y el presente.

En 2001, un colectivo de mujeres de un pueblo turco decidieron poner fin al sexo con sus maridos hasta que estos no construyeran un sistema de tuberías para transportar agua potable que las permitiera dejar de cargar el agua en cántaros.

En 2002, una activista liberiana llamada Leymah Gbowee oraganizaba un grupo de mujeres cristianas y musulmanas para iniciar una huelga de sexo que pusiera fin a la guerra civil de su país. En 2011 le darían el Nobel de la Paz, mismo año en el que una senadora socialista belga, Marleen Temmerman, propondría a las mujeres y novias de los políticos que no tuvieran sexo con sus maridos hasta que se formara un nuevo Gobierno.

Por qué dejé de follar con los hombres

La huelga de sexo de Ovidie no busca ni frenar guerras, ni recuperar derechos, ni instaurar un nuevo periodo político. Si esta escritora, periodista y cineasta francesa dejó, hace ya más de cuatro años, de tener sexo con los hombres, fue simple y llanamente por hartazgo. Hartazgo de tener que sufrir una serie de humillaciones a las que ella misma se rendía, con tal de satisfacer a los otros. Hartazgo, también, por no ser valorada, no ser querida, ni siquiera ser respetada y ser, en cambio, juzgada a la mínima señal de rebeldía.

Su particular acción, que defiende como absolutamente individual, se recoge en La carne es triste. Por qué dejar de follar con los hombres (Altamarea). Un escrito en el que narra su experiencia y reflexiona sobre lo que dejar de tener sexo le ha permitido descubrir. Un éxito editorial que ha generado un gran entusiasmo en Francia, además de un gran revuelo, por el que muy pronto se podrá ver, también, una versión cinematográfica de su experiencia.

“Lo que estaba experimentando era universal”

- Pregunta: Dice usted que este libro es un “aullido de rabia”. ¿Hay alguna razón por la que decidiste escribir este libro sólo cuatro años después de que comenzara la huelga?

- Respuesta: No, no hubo un acontecimiento que desencadenara la huelga, hubo muchos. Una sucesión de acontecimientos habituales. Un ataque de cistitis de más. Una decepción sentimental. Demasiadas humillaciones. Cansancio por el trabajo diario de ser una mujer deseable. Un pequeño aborto. Pero sobre todo, un gran cansancio. La constatación de que estoy muy mal. Mal baisée es un insulto interesante que se utiliza mucho en Francia. La gente dice que las feministas están todas “mal folladas”. Yo no soy feminista porque estoy mal follada. En cambio, soy feminista porque sé perfectamente que estoy mal follada. Hay una diferencia. Y creo que si todas las mujeres mal folladas nos juntáramos, ¡tendríamos suficiente para crear nuestro propio micrófono con nuestro propio himno nacional!

- P: ¿Qué le recomendarías a una mujer que iniciara una huelga como la tuya?

- R: No recomendaría nada, porque no les estoy diciendo a las mujeres que hagan lo mismo que yo hice. No intenté crear una huelga sexual general. Alyssa Milano ideó el hashtag #SexStrike, pero no funcionó. No quiero impedir que nadie haga algo con su cuerpo. Originalmente, no pensé en este texto como un manifiesto. Pero el hecho es que en Francia este texto ha tenido una resonancia que me ha superado. Veo mujeres de todas las edades, desde los 18 hasta los 80 años, que asisten a reuniones en librerías o presentaciones públicas sobre libros. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que estaba experimentando era bastante universal. Este cansancio general ante los mandatos y preceptos sexuales. Esta obligación de estar en el centro de la mirada de los hombres, esta obligación de ser deseable.

Menos sexo del que creemos

- P: ¿Alguna vez has conocido a un hombre que reconozca que folla mal?

- R: ¡Sí! Además, durante los eventos a los que puedo asistir, veo que cada vez hay más jóvenes en la sala. A menudo acompañan a sus novias. Lo que dice mi libro les inquieta, pero por otro lado quieren mejorar. Son conscientes de que algo anda mal. Por otro lado, para los hombres de mi generación y posteriores, es mucho más complicado. Les resulta mucho más difícil cuestionarse a sí mismos. Aprendieron a fantasear de esta manera, despreciando un poco a su pareja. O al menos centrarse en su propio placer. Pienso que es muy complicado cuestionarlo todo. Aún así, hay hombres que admiten que existe una desigualdad en el acceso al placer y que están dispuestos a cuestionarse. En mi opinión es una cuestión generacional. Veo claramente una diferencia con quienes descubrieron la sexualidad después del #MeToo y tienen la noción de consentimiento en mente.

- P: Relaciono esta pregunta con otra afirmación que hace en el libro: “Ya nadie folla. Es el secreto mejor guardado del mundo”. ¿Por qué esta necesidad de cuantificar y calificar el sexo?

- R: Obviamente es una exageración decir que nadie puede tener sexo. No hay que olvidar que éste es un texto literario y no un ensayo sociológico. Lo cierto es que la gente tiene muchas menos relaciones sexuales de las que dice. Los estudios y estadísticas están equivocados: la cifra disparatada de dos polvos y medio a la semana no es real. Antes de escribir este libro, había producido una serie documental para France Culture (un canal de radio público) llamada (Sur)vivre sans sexuelle -(Sobre)Vivir sin sexo-. Tuvimos más de un millón de escuchas y recibimos cientos de correos electrónicos de hombres y mujeres que simplemente decían: “gracias”. Muchas personas no son sexuales por diversos motivos y se avergüenzan de ello. Mi enfoque no es decirle a la gente que haga lo que yo hago. Se trata más de hacer que las personas que están pasando por lo mismo que yo se sientan menos culpables.

- P: Quizás la gente no tenga mucho sexo, pero puede que cada vez haya másturbación.

- R: No tengo ni idea. Todo lo que puedo observar son los diversos estudios publicados en los últimos años sobre la caída de la libido en adultos jóvenes. Y este fenómeno no sólo afecta a la sociedad francesa. Ver lo que está pasando en Corea (el movimiento feminista 4B, que promueve no casarse ni tener sexo), por ejemplo, es muy interesante.

Volver a ser dueña de su propio cuerpo

- P: "Soy dueña de mi cuerpo y debería cuidarlo. Con masturbarse no basta“. ¿Cómo puede conseguir esa reapropiación del cuerpo una mujer que ha nacido, ha crecido y vive en una sociedad que no se lo permite?

- R: Creo que, cuando eres mujer, tiendes a ver tu cuerpo a través de la sexualización y la belleza. Preferimos ser deseables antes que saludables. Una vez leí una encuesta que decía que las mujeres preferían estar delgadas a tener salud. Las mujeres están dispuestas a hacer cualquier cosa, a poner en riesgo su salud, con tal de seguir siendo jóvenes, bellas, delgadas y deseables. Esto se debe a que, a menudo, están lejos de su cuerpo. Y eso es lo que también intenté encontrar a través de esta huelga, recuperar posesión de mi cuerpo y darle lo que necesita. Lo único que extraño de esta huelga es el tacto. Ser abrazada sin ninguna connotación sexual. A veces mis amigos y yo nos abrazamos, pero admito que no es suficiente.

- P: ¿Qué podemos y debemos hacer los hombres para facilitar (o al menos no obstaculizar) esa reapropiación?

- R: Creo que lo primero que debéis hacer es simplemente escucharnos a nosotras. “Sólo hay que escuchar a las mujeres”, siempre me gustó este lema. Hay que escucharlas a todas, ya sean “zorras” o “frígidas”. Esto es lo que esperábamos del movimiento #MeToo: sobre todo, que nuestra palabra fuera válida. Cuando el libro salió en Francia, había dos tipos de hombres: aquellos que consideraban que estaba diciendo tonterías y que era la frustración la que me hacía hablar, o peor aún, la redención... Y aquellos que aprovecharon para conversar con su pareja. Sé que ha habido hombres que han salvado sus relaciones. Una periodista me dijo que nunca había follado tan bien con su pareja como después de leer juntos este libro.

Cambiar lo habitual y volver a tener el control

- P: En el libro también incluye esta frase. “¿Qué clase de tarado se cree con derecho a penetrar a una mujer dormida?” Cuando escribió estas palabras, ¿ya pensaba en Gisèle Pelicot? ¿Cree que su caso sirvió para ilustrar la violencia sexual que muchas mujeres sufren con normalidad o a diario?

- R: Cuando escribí estas líneas fue mucho antes del juicio a los 51 hombres de Aviñón. Pensé muy sinceramente en mí y en todas las veces que lo había experimentado. Es algo muy habitual. La mayoría de las mujeres que me confían cosas de su vida ya lo han experimentado al menos una vez. Es ese momento, cuando dormimos en el lecho conyugal, y nos damos cuenta que el otro no está dormido, se acerca y se nos pregunta “¿estás dormida?”, presionando contra nosotras. O esos despertares de domingo por la mañana con una erección matutina y fingiendo estar dormidas, cruzando los dedos para que no nos penetre. Esta violación ordinaria, este momento en el que la pareja lo acepta sin cuestionarlo, es un gran clásico de la heterosexualidad.

- P: Han pasado casi dos años desde la publicación del libro en Francia. ¿Este libro ha provocado más impacto en los hombres o en las mujeres?

- R: Hubo reacciones viscerales de algunos hombres. Algunos se comportaron como niños molestos a quienes se les han negado los juguetes, como los que se enfadan en una tienda porque no pueden tener todos los juguetes del mundo. Algunos periodistas hombres escribieron artículos muy buenos porque entendieron que no se trataba de un ataque personal. Pero otros han sido casi insultantes. He leído declaraciones infantiles, como “es tan fea que nadie quiere follar con ella”. Eso fue en el momento del lanzamiento. Excepto que, para mi gran sorpresa, el libro funcionó y circuló ampliamente. En cambio, las mujeres, por ejemplo, han organizado círculos de lectura en torno a este texto. Lo estamos adaptando para el teatro y se adaptará para el cine. Éste no es sólo un texto de una pequeña feminista frustrada. Se ha convertido en un tema de discusión incluso entre parejas. El texto hoy ya no me pertenece. Creo que depende de cada una de nosotras tomar el control.

- P: ¿Cómo imagina usted la sexualidad dentro de 50 o 100 años? ¿Le parece deseable ese futuro?

No tengo ni idea.