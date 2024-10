Las grandes ausencias del regreso de ‘Aída’: Ana Polvorosa revela por qué no estará dentro del proyecto

Ana Polvorosa en la presentación de 'La última noche en tremor'. (Helena Margarit Cortadellas)

El pasado lunes 7 de octubre, Eduardo Casanova estuvo en MasterChef Celebrity y acompañó a los aspirantes de la edición en la prueba de eliminación. Durante el programa, el actor sorprendió a la audiencia al mencionar, y no de pasada, que la serie de Aída iba a volver. “¿Os acordáis de la serie que yo hice? Pues vuelve”, declaró. También confirmó que reencarnaría a Fidel en la ficción, mientras que María León anunció que también lo haría su hermano: “Vuelve el Luisma”.

El mundo audiovisual vive un momento de eclosión centrado en los comebacks: los regresos triunfales de los productos que, hace no muchos años, gozaban de una envidiable salud televisiva. Tras Física o Química o Los hombres de Paco, Aída ha sido la siguiente en beber del pozo de la nostalgia. La serie de Telecinco, que estuvo en antena de 2005 a 2014, volverá de la mano de Paco León, que escribe y dirige Aída y vuelta, una película que recupera la historia original del programa de televisión (y que también contará con la labor de Fer Pérez, guionista original de la ficción).

“Había muchas ganas del público, y también de nosotros, de un reencuentro”, señaló León. “Cuando me propusieron que fuera yo el que dirigiera el proyecto, tuve algunas dudas. Después se me ocurrió una idea y ahora estamos trabajando en ello con ilusión”, añadió. Los personajes de Esperanza Sur regresarán una década después de su último episodio emitido en televisión. Mediapro Cine y Telecinco Cinema están trabajando en la producción de la película, siguiendo el ejemplo de otras series que han hecho la transición al cine, como en el caso de Cámera Café.

Además de Casanova y León, Melani Olivares (Paz Bermejo), David Castillo (Jonathan García) y Canco Rodríguez (El Barajas) volverán a dar vida a sus icónicos personajes de la serie. Más allá de las primeras confirmaciones y regresos, aún no está confirmado si Carmen Machi volverá a interpretar a la protagonista de la serie, Aída García, pero la intérprete que sí ha declinado formar parte del proyecto es Ana Polvorosa, que encarnó a Lorena, ‘la Lore’.

“Lo que se ha contado es que se va a hacer una película y yo no voy a estar. No por nada, tengo pleno amor a todo este universo de Aída, pero así lo he decidido, porque creo que en el momento en el que estoy así me lo pide mi energía, lo que siento”, aclaraba Polvorosa a Formula TV durante la promoción de su nueva serie, La última noche en Tremor. “Sentí que había llegado ese punto final con este personaje y esta historia”, confirmaba.