Qué fue de Elisa Drabben, la niña que interpretó a la nieta de Concha en ‘Aquí no hay quien viva’

Elisa Drabben, en 'Aquí no hay quien viva' y en la actualidad. (Antena 3/@elydrabben/Instagram)

Uno de cada cinco españoles creen en fantasmas, según una encuesta realizada por la consultoría de investigación de mercados Ipsos. Los seres sobrenaturales pueden resultar aterradores para muchos, aunque en un principio, no para Juan Cuesta, presidente de la comunidad de vecinos de Desengaño 21 en la serie de Aquí no hay quien viva.

“Que a estas alturas de la vida sigamos creyendo en fantasmas”, refunfuña frente a su mujer en uno de los episodios más recordados de la serie. Acto seguido, nada más salir al portal, se encuentra con una niña pequeña en mitad de la oscuridad que le dice: “Quiero ir con mi mamá”. El presidente de la comunidad se mete entonces corriendo de nuevo en su piso, presa del pánico.

La nieta de Concha sigue frente a las cámaras

Por momentos como estos, los fans de Aquí no hay quien viva siguen recordando con un gran cariño a Rebeca, la hija de Armando y nieta de Concha, que apareció tan solo en nueve episodios de la mítica producción. Una corta estancia que, sin embargo, le valió para abrirle las puertas del mundo de la interpretación y todo lo que conlleva. “Es difícil ser niño actor y, con los años que pasan y sobre todo las etapas más importantes tu vida, perfectamente podría haberme desenamorado de la profesión”, afirmaba en una entrevista con el medio Salamanca al día.

Sobre ese primer contacto con el séptimo arte, Elisa recuerda haberse divertido mucho leyendo los guiones, pero en varias ocasiones ha manifestado que, a pesar de todo, no dejó en ningún momento sus estudios. “Un niño es un niño y tiene que ser así. Y a mis padres los he tenido siempre en todo este proceso”, afirmaba en una entrevista con el blog Barnafotopress.

Por aquel entonces, Elisa Drabben, la actriz que interpretaba a este personaje, contaba con solo siete años, y era el primer trabajo de la que sería una trayectoria cada día más extensa. Porque, en efecto, Elisa sigue actuando, y tras más de 20 años en el mundo de la interpretación ha participado en otras ficciones televisivas como Hospital Central, El síndrome de Ulises, El Pueblo o Grasa.

Otras formas de trabajar en el rodaje

Entre 2015 y 2017, estudió Realización de proyectos audiovisuales y espectáculos en el Centro Público Integrado de Formación Profesional José Luis Garci, algo que le ha servido, en los últimos años, pasa asistir o liderar la producción de diferentes anuncios y videoclips, además de trabajar como gerente general en la empresa de distribución de iluminación para espectáculos Spai Teatro y Televisión SL.

“Mi padre viene de la iluminación en danza y es técnico y siempre me había plantado en un teatro”, explicaba en Barnafotopress en 2021. "Al acabar el bachillerato y buscar una opción B pensé que estudiar realización me podía ayudar mucho a retroalimentarme en un set de rodaje. Me permite entender lo que sucede y que al final toda pueda salir mejor".

Esta nueva faceta profesional ha permitido a Elisa seguir vinculada al mundo de la actuación, que, por otro lado, tampoco ha abandonado del todo. Y es que la actriz se encuentra ahora actuando en la obra de teatro Marujonas, creada por Yeison Foreso y Carolina Mocho, con la que ha actuado en diferentes ciudades españolas. La próxima será Valladolid, con una función el día 27 de marzo.

