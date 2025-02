El actor que rechazó ser Juan Cuesta de `Aquí no hay quien viva´ por, el cine, la playa y la tranquilidad: “No hubiera podido caminar por la calle”

El actor que rechazo ser Juan Cuesta porque quería tranquilidad. (Imagen: X)

Da igual los años o las generaciones de que pasen, Juan Cuesta es historia de la televisión española. El emblemático presidente de la comunidad de vecinos de Desengaño 21 es uno de los personajes más queridos, ya sea por su inquebrantable sentido del deber, sus míticas juntas vecinales o su inconfundible “¡un poquito de por favor!”.

El personaje interpretado por José Luis Gil sigue dejando huella en la cultura popular. Pero, qué hubiera sido del personaje si no hubiese sido interpretado por este actor.

De acuerdo con una entrevista en el pódcast Errar es de sabios, de Aragón Radio, el actor, cantante y humorista Pablo Carbonell reveló que había recibido una oferta para interpretar al famoso señor Cuesta, pero decidió rechazar el papel.

Entre cine y conciertos

En la conversación, Carbonell dio todas las explicaciones por las cuales rechazó el personaje. “Me llegó la oferta de hacer del señor Cuesta, leí el guion. Me podría haber parecido bien o mal, pero es que yo iba a dirigir Atún y chocolate, estaba viviendo en Zahara de los Atunes, había tenido seis años y medio de reportaje semanal en Caiga quien caiga compaginado con películas y conciertos. Estaba en Zahara, iba a rodar en Zahara, no me tenía que ir de Zahara”, ha señalado el humorista.

Al final, la elección de José Luis Gil para esta interpretación terminó siendo fundamental para el éxito de la serie. Según los creadores del pódcast, sin el trabajo de Gil no se puede concebir el universo de la serie. Sin embargo, Carbonell ha admitido que conocía el potencial del proyecto. “Yo sabía que eso iba a petar y dije no, quiero hacer mi película, quiero dirigir cine, no quiero irme de la playa”, ha confesado el cantante.

No obstante, el humorista también revelo que, por curiosidad, no se quiso perder el estreno de la serie de Antena 3 para conocer cuál ha sido el resultado final. “Dije, voy a ver qué es lo que me he perdido, y el día que emitieron el primer capítulo de `Aquí no hay quien viva´ lo vi y dije, menos mal, porque esto va a tener más poco recorrido…”, aunque la serie demostró que las predicciones del cantante fueron desacertadas.

El papel de Juan Cuesta

El personaje no solo ha trascendido por el éxito de la serie, sino que se ha convertido en un icono de la televisión. A lo largo de los años, frases como “¡Qué follón!”, o “¡Cambiar los estatutos!”, y situaciones como las incontables visitas a la comisaría siguen siendo recordadas por los telespectadores.

En este sentido, Carbonell ha reflexionado en la entrevista sobre lo que hubiera sido aceptar ese rol: “No hubiera podido caminar por la calle”, ha dicho el cantante. En una retrospectiva con su trabajo, Carbonell se mantuvo fiel con su compromiso con el cine, aunque el resultado “podría haberle cambiado la vida”, ha destacado el entrevistador.

A pesar de ello, el humorista parece no arrepentirse de su decisión, ya que, durante el tiempo que la serie estuvo en el aire, él estaba enfocado en su faceta como director y disfrutando de su residencia en Zahara.