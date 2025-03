Quién es Mushkaa, la hermana cantante de Bad Gyal: sus inicios en la música y su familia de artistas

Irma Farelo, conocida artísticamente como Mushkaa

Cuando Mushkaa saltó al panorama musical en 2021 con su primer tema Res Kla, el público sintió que estaba ante algo completamente nuevo, pero que a la vez recordaba a unos ritmos que habían sonado ya hacía cinco años y que habían acercado a todo un país al trap catalán. Irma Farelo (que así es su verdadero nombre) comenzó rápidamente a ganar adeptos a su música y consolidó un público fuerte que quedó cautivado por la mezcla musical de sus canciones, sus letras tan sentidas y reales y su naturalidad.

Salvando las distancias y habiendo siempre destacado que cada una de las dos ha querido encontrar su propio camino, la aparición de Mushkaa en el panorama musical hizo rememorar a muchos nostálgicos los inicios musicales de su hermana Alba Farelo, Bad Gyal. A lo largo de los años, esta cantante, que actualmente es una de las más conocidas en España, ha cambiado su estilo y su estética: ya queda muy poco de aquella chica que cantaba Mercadona o Fiebre en unos videoclips casi improvisados que eran el reflejo de la escena urbana catalana.

Mushkaa, hermana siete años menor de Bad Gyal, ha seguido y sigue su propia moda. Fiel a su estilo, a sus ritmos y a sus letras, Irma Farelo no ha necesitado apoyarse en nadie para empezar a triunfar y poco a poco se está abriendo un hueco importante en la música urbana de nuestro país.

Familia de artistas

Bad Gyal y Mushkaa han convivido con el arte en casa, lo que les ha permitido tener la puerta abierta para dedicarse al mundo de la canción. Son hijas del conocido actor española Eduard Farelo, que ha participado en películas como No habrá paz para los malvados, así como en programas de televisión; también se ha dedicado al doblaje. Además, tienen otras dos hermanas que también están vinculadas al ámbito musical, aunque, por el momento, son más desconocidas que Alba e Irma: Greta, que hace los coros en los conciertos de Mushkaa y ha colaborado en Señal de respeto, y Paula, que produjo esta canción y otras canciones. Su madre, Eva Solé i Alamarja, y su hermana han realizado labores de mánager para su hija.

Este entorno artístico familiar le permitió a Mushkaa acercarse a la música desde muy pequeña: se formó como trompetista y empezó a componer muy pronto sus propias canciones, en las que reflexionaba sobre las dudas adolescentes. Nacida en 2004, la cantante se acerca con sus letras a los problemas de su generación, por lo que ha conseguido que miles de personas queden cautivadas con su sinceridad.

Mushkaa, la nueva estrella del clan Farelo

Irma Farelo canta al amor y al desamor entre mujeres, lo que la ha alzado como un icono en un momento en el que, pese a que se han realizado muchos avances en la lucha LGTBIQ+, aún queda mucho camino por recorrer en la naturalización de la diversidad sexual. En una entrevista con El Periódico, la cantante catalana destacaba que no ha tenido que enfrentarse a la homofobia gracias a nacer en un entorno en el que esta actitud es señalada: “Por suerte nunca he tenido que luchar, no soy una víctima de la homofobia. En mi generación el que es homófobo es el tonto del grupo. Yo como mujer canto a mujeres porque me gustan y, simplemente, es una cosa supernatural, pero creo que no se hace mucho”.

La música de Mushkaa

Con tan solo 17 años, Mushkaa publicó su primera canción, en la que demostró que su carrera musical quería dirigirla hacia los ritmos híbridos del trap, el rap y el reggaeton. Al igual que hizo Bad Gyal en sus inicios, en sus videoclips se rodeó de sus amigos y optó por un estilo casual, nostálgico y casero, aunque en la actualidad está optando por otras producciones.

Su éxito continuaría escalando con canciones como Diabla, Barras Warras, El mambo y Sembla mentida, en las que combina el catalán con interrupciones en español e inglés. Con su primer EP, lanzado en abril de 2023, Tas Loko Mixtape, la cantante consiguió actuar en salas repletas de gente en varias localidades catalanas. En enero de 2024 publicó su primer álbum, SexySensible, que incluye el único tema que ha grabado con su hermana Bad Gyal hasta el momento, SexeSexy.

Mushkaa y Bad Gyal en el videoclip de 'SexeSexy' (Mushkaa/Youtube)

En la gira para promocionar el disco, las entradas para el concierto en la Sala Apolo de Barcelona se agotaron en pocos días, lo que demostró el éxito que la cantante está obteniendo en los últimos meses, haciendo su propio camino en la música. Mushkaa continúa inmersa en sacar nuevas canciones y el pasado 28 de febrero lanzó su segundo álbum, Nova Bossa.