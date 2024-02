Acusan a la BBC de plagio por la serie española El ministerio del tiempo

El Ministerio del Tiempo. (RTVE)

En los últimos días se ha desatado un verdadero escándalo por el supuesto plagio de la serie El ministerio del tiempo. Todo comenzó cuando la BBC anunció a través de un comunicado el lanzamiento de la nueva producción, The Ministry of Time y, según destacan en la sinopsis de la trama, tendría muchas similitudes con la serie de la televisión española de los hermanos Pablo y Javier Olivares.

Alertados por muchos usuarios de X, quienes han advertido estas analogías entre las producciones, desde la televisión española han informado que “ni RTVE ni la productora que se hizo cargo de la producción de la serie han otorgado licencia alguna a BBC ni a ninguna empresa productora para la adaptación de El Ministerio del Tiempo y detallaron que “RTVE solicitará a BBC las explicaciones oportunas sobre el anuncio que realizó ayer sin perjuicio de los derechos que le asisten en defensa de sus intereses”.

El propio Javier Olivares se ha expresado a través de su cuenta oficial de X y ha calificado el hecho como “plagio”. En el mensaje, recordó que esta no es la primera vez que la serie atraviesa por un hecho similar, ya que hace un tiempo se había visto envuelta en una instancia judicial que terminó favorablemente para el español cuando se había anunciado el lanzamiento de la serie Timeless, con características muy parecidas al trabajo original.

“Que te plagien la NBC (acuerdo judicial, no es opinión) y la BBC (mismo título e idea) demuestra que tan mal no lo hicimos con El Ministerio del Tiempo. Pienso que al ser de TVE y patrimonio público estaría bien que alguien tuviera el orgullo de actuar”, detalló en su perfil. Esto había ocurrido más precisamente en el año 2016, y en esa oportunidad, la productora Onza Partners demandó a la NBC y a sus guionistas por plagio. Finalmente, se llegó a un acuerdo al año siguiente tras una intensa disputa en la Justicia.

Javier Olivares acusó de plagio a la serie británica El ministerio del tiempo (Twitter)

Durante este domingo, el cineasta expresó: “No sé como se arreglará el asunto y deseo toda la fuerza y la suerte a TVE. Pero cada vez tengo más claro que alguien ha metido un gol, y en propia puerta a la BBC. Y que me extraña que nadie de la BBC no conociera la serie porque se emitió por Netflix UK”.

En el anuncio de la BBC de hace unos días se destaca que The Ministry of Time, además de llevar el mismo título en inglés que la versión española, describe un argumento con muchas similitudes. “Un departamento gubernamental recién creado reúne a expatriados de toda la historia en un experimento para probar la viabilidad de los viajes en el tiempo. Estamos ansiosos por dar la bienvenida a los espectadores de la BBC a El Ministerio del Tiempo. Es una serie que se siente completamente única, mezclando géneros de romance, suspenso, ciencia ficción y drama”, expresó Lindsay Salt, directora de esta división de la BBC. En este caso, la serie, según informa la cadena británica, “se basa en la ópera prima aún no publicada de Kaliane Bradley”.

En su descargo, la BBC, por su parte, ha argumentado que “la idea proviene de la novela no publicada de Bradley, la cual será adaptada por la guionista Alice Birch, conocida por su trabajo en producciones como Normal People o Inseparables”. En tanto, Lindsay Salt, la directora de BBC Drama, la calificó como “absolutamente única”, ya que mezclará géneros como el romance, el thriller y la ciencia ficción.

Ángela Armero acusó de plagio a la serie británica The Ministry of Time (Twitter)

Los fanáticos de la serie española también consideran que este nuevo trabajo británico es una imitación de la misma. Así lo han manifestado a través de las redes sociales. Incluso, quien también se ha expresado al respecto ha sido la guionista Ángela Armero. “Increíble que la BBC participe de este plagio descarado. Se me cae un mito. Ánimo y paciencia a Javier Olivares”, escribió la guionista de cine y televisión de trabajos como El asesino de los caprichos, Si yo fuera rico, Ana Tramel y Cuéntame.