‘Joker: Folie à Deux’ llega a plataformas: dónde y cuándo ver la película de Joaquin Phoenix y Lady Gaga

Tráiler oficial de 'Joker: Folie à Deux'

Pocas películas, por no decir que ninguna, han generado tanto debate este 2024 como Joker: Folie à Deux. La película dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Lady Gaga y Joaquin Phoenix regresando al papel de Arthur Fleck era sin duda una de las más esperadas del año, pero para muchos no supo estar a la altura de las expectativas. Si bien su predecesora había sido toda una sorpresa, alzándose como la ganadora del León de Oro de Venecia y posteriormente llegando a los Oscar, donde proclamaría a Joaquin Phoenix como ganador a Mejor Actor protagonista.

Más de tres años después de aquel triunfo, Joker: Folie à Deux llegaba con la promesa de volver a sorprender a los espectadores, y en parte así ha sido. La película tenía un gran giro que se esforzó en ocultar durante su promoción y adelantos, y es que se trataba nada menos que de un musical. Todo lo que en la primera entrega había sido thriller psicológico, en esta se convertía en todo un homenaje a las películas de Gene Kelly y Fred Astaire, aunque pasado por el particular filtro de Gotham y, sobre todo, del Asilo Arkham. La película cuenta precisamente el encuentro entre un Arthur Fleck encerrado en el psiquiátrico a la espera de su juicio, y de cómo allí conoce a otra interna, Harley Quinn, quien le da esperanza en el mundo y de la que se empieza a enamorar. Pero las cosas no serán tan sencillas como parecen en la cabeza del Joker.

De nuevo con Joaquin Phoenix y añadiendo a Lady Gaga, Brendan Gleeson o Catherine Keener entre otros, Joker: Folie à Deux fue una idea que se le ocurrió al actor protagonista literalmente “en un sueño”, y que no ha estado exenta de polémicas desde incluso antes de su estreno. Sus diferencias con la entrega original, la dirección de Phillips o sobre todo su confuso final han sido algunos de los elementos más señalados del filme, que no augura una carrera en premios tan exitosa como la primera, pero que podría encontrar cierta redención en su llegada a plataformas. La película aterriza en Max este mismo viernes 13 de diciembre, otorgando al filme una segunda oportunidad para captar a los espectadores que no logró atraer a cines, o convencer a los que en primera instancia no pudo.

Esta imagen proporcionada por Warner Bros. Pictures muestra a los actores Lady Gaga, derecha, y Joaquin Phoenix en una escena de "Joker: Folie à Deux". (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Una segunda oportunidad respaldada

No obstante, en las últimas semanas esta secuela ha encontrado casi más defensores que detractores. Actores del mismo universo de DC o directores como John Waters o Quentin Tarantino, quienes han considerado la película como una apuesta arriesgada pero brillante, y que merecía más cariño del que finalmente ha recibido. Otros profesionales de la industria no han pensado igual, desarrollando razones por las que la película ha sido un fracaso.

En términos de taquilla, la película no ha sido una absoluta ruina, aunque es cierto que ha recaudado casi lo mismo que ha costado, por lo que se ha quedado muy lejos de los números de su antecesora. Aun con todo, su aterrizaje en Max le brinda una nueva oportunidad de resarcirse y aprovechar la época navideña para reconciliarse con el Joker y Harley.