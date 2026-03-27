Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de las actrices Patricia Pérez y Laura Sánchez al cómico Flipy o el cantautor Andrés Súarez

Roberto Leal, actual presentador de 'Pasapalabra'. (Atresmedia)

Pasapalabra ha vuelto a renovar el cartel de invitados que acompañan a los participantes en el concurso televisivo. Los próximos programas, que se emiten entre el 27 y el 31 de marzo, contarán con la presencia de conocidos rostros del panorama mediático con la incorporación de Patricia Pérez, Andrés Suárez, Flipy y Laura Sánchez.

Conducido por Roberto Leal, el formato continúa reforzando su exitosa fórmula al rodear a los concursantes de figuras con trayectorias consolidadas en ámbitos como la televisión, la música, el humor o la moda. En esta ocasión, el plató reunirá a una presentadora con experiencia en divulgación, un cantautor de referencia, un comunicador ligado al humor televisivo y una modelo y actriz con amplia trayectoria, conformando un cuarteto diverso que promete aportar ritmo, complicidad y momentos destacados a las pruebas del programa.

Hablamos con la ganadora de ‘Pasapalabra’ sobre el impacto de la victoria, el desgaste mental del concurso y la sensación agridulce de cerrar una etapa que ha marcado su vida

Como es habitual, su participación será clave para acompañar a los concursantes en las distintas fases del concurso, sumando segundos en las pruebas y contribuyendo al desarrollo de cada programa, en una semana que volverá a poner a prueba agilidad mental y conocimientos bajo la presión del icónico rosco final.

Quién es Patricia Pérez, invitada de ‘Pasapalabra’

Actriz, presentadora y escritora internacional, la gallega cuenta con una amplia trayectoria en televisión, donde ha participado en numerosos formatos de entretenimiento y magazines. Se dio a conocer en España, Estados Unidos y Latinoamérica tras su paso El gran juego de la oca, espacio que copresentó en 1993 junto a Emilio Aragón y Lydia Bosch.

Patricia Pérez y Luis Canut en una imagen de archivo (Josefina Blanco / Europa Press)

En los últimos años, la pareja de Luis Canut ha orientado su carrera profesional hacia el ámbito de la nutrición y divulgación sobre salud y bienestar. Tanto es así que se ha especializado en nutrición ortomolecular, nutrigenética y nutrigenómica por la Universidad de Barcelona. Además, ha publicado cuatro libros en los que recoge sus conocimientos sobre alimentación y bienestar. En la actualidad, ejerce como consultora de nutrición y salud, tanto de forma presencial como online, una labor que compagina con su trabajo como asesora de formulación en Laboratorios Mahen y su presencia en los medios de comunicación.

Quién es Andrés Suárez, invitado de ‘Pasapalabra’

El cantautor español ha forjado una sólida carrera dentro del panorama musical nacional gracias a su estilo intimista y su capacidad para conectar emocionalmente con el público. El artista gallego comenzó su trayectoria actuando en pequeños locales de su ciudad natal, Ferrol, hasta dar el salto a escenarios de mayor relevancia. Con varios discos publicados (Lúa o Viaje de ida y vuelta), sus letras —cargadas de sensibilidad, historias personales y reflexiones— se han convertido en su sello distintivo. Además, también ha publicado dos libros, Más allá de mis canciones y A través de los ojos.

Andrés Suárez tocando la guitarra en una imagen de redes sociales (Instagram / @andréssuárezoficial)

Quién es Flipy, invitado de ‘Pasapalabra’

Enrique Domingo Pérez Vergara, conocido popularmente como Flipy, es uno de los rostros más reconocibles del entretenimiento televisivo en España. Alcanzó gran popularidad como colaborador en El Hormiguero, donde interpretó y escribió el personaje El científico loco. También estuvo en El gran Wyoming, colaborando en La Azotea de Wyoming con Pepe Navarro.

Flipy, el "científico loco", en un programa de El Hormiguero

Más allá de su faceta delante de las cámaras, el cómico también ha desarrollado una carrera como productor audiovisual, participando en la creación de contenidos tanto para televisión como para cine. Su gran salto a la industria cinematográfica fue con Campamento Flipy y, tras ello, ha formado parte de la serie Olmos y Robles de RTVE.

Quién es Laura Sánchez, invitada de ‘Pasapalabra’

Laura Sánchez, concursante de 'Maestros de la costura Celebrity'. (Helena Margarit Cortadellas)

Modelo, presentadora y actriz, es una de las figuras más reconocidas en España de su generación, con una trayectoria consolidada en el mundo de la moda tanto a nivel nacional como internacional. La expareja de Aitor Ocio ha desfilado para importantes firmas y protagonizado numerosas campañas publicitarias, convirtiéndose en un rostro habitual de pasarelas y revistas. Paralelamente, ha desarrollado su carrera como actriz, participando en series de televisión como Los hombres de Paco y proyectos audiovisuales que le han permitido ampliar su perfil profesional.