Operación salida de Semana Santa 2026, en directo: consulta el estado de todas las carreteras y las retenciones a la salida de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga

Estado de las carreteras en España en la operación salida de Semana Santa 2026. (Mapa en directo de la DGT)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha la operación especial para la Semana Santa de 2026, unos días en los que prevé que se superen los 17 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera. La operación salida arrancará el viernes 27 de marzo a las 15:00 horas, extendiéndose hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en nueve comunidades autónomas.

Este viernes ya ha arrancado la primera fase del operativo, que concluirá el domingo 29 de marzo: la DGT estima que se producirán 4,3 millones de movimientos, y sobre las 19:00 horas de la tarde ya se habían producido varias incidencias que estaban produciendo atascos y retenciones, entre ellas un alcance que dificultaba la salida de Madrid por la A-42 en las Torrejón de la Calzada; un accidente en Toledo que complicaba el tráfico en la A-4 a su paso por Madridejos en sentido Córdoba. Y en Cantabria, un accidente complicaba el tráfico en la A-8, a su paso por Solares, en sentido Torrelavega.

Un accidente complica el tráfico en la A-8 en Cantabria durante la operación salida de Semana Santa 2026 (DGT)

Todas las demás retenciones e incidencias en las autovías de toda España se pueden consultar en un mapa que la DGT actualiza en directo. Este periodo, que supone el primer gran desplazamiento del año para muchos conductores, y la Dirección General de Tráfico llama a la prudencia tras haber registrado la Semana Santa de 2025 27 fallecidos en 26 siniestros de tráfico, de los cuales ocho eran motoristas.

Para afrontar el incremento de la movilidad, la operación salida se dividirá en dos fases: la inicial, que abarca este primer fin de semana, y la segunda entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril. El dispositivo contempla la máxima disponibilidad de recursos humanos y técnicos entre agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, personal de los ocho Centros de Gestión de Tráfico, servicios de emergencias, así como una red de radares fijos y móviles, cámaras para vigilar el uso del cinturón de seguridad y del teléfono móvil, además de medios aéreos que operarán diariamente durante el operativo.

Atascos en Toledo por un accidente en la A-4 durante la operación salida de Semana Santa 2026 (DGT)

A fin de mejorar la fluidez en las zonas más congestionadas, la DGT señalará e instalará carriles reversibles y adicionales con conos y balizamiento en los ejes viarios más conflictivos. También establecerá itinerarios alternativos y fortalecerá la información al ciudadano a través de boletines, redes sociales y el teléfono 011. Entre las medidas de gestión, se paralizarán las obras en carretera, se restringirán las pruebas deportivas y se limitará la circulación de camiones de mercancías, tanto en general como para vehículos que transportan materiales específicos, en determinados tramos y horarios.

Operación salida de Semana Santa en 2026: novedades para los conductores

Para los conductores, esta operación especial de vigilancia cuenta con la novedad que desde el 1 de enero es obligatorio portar y utilizar las balizas V-16 para utilizarlas en caso de incidencia en carretera que exija detener el vehículo. Este dispositivo no sólo advierte de manera visual a los conductores —a través de señales luminosas—, sino que también transmite la alerta de manera virtual, lo que permite que la información llegue en tiempo real tanto a navegadores de vehículos como a teléfonos móviles y a los paneles situados en las autopistas. Según los datos de la DGT, diariamente la plataforma DGT 3.0 registra la activación de unas 2.700 incidencias notificadas mediante la V-16.

La segunda novedad es la mejora del servicio telefónico 011 para consulta del estado de las carreteras. El número ahora integra inteligencia artificial mediante tecnologías avanzadas de procesamiento del lenguaje natural, lo que permite la transcripción automática de las conversaciones, la identificación de datos clave y el análisis del estado emocional de los usuarios para mejorar la atención ciudadana. Además de la ampliación de términos y categorías de incidencia, el servicio se ofrece ya no sólo en castellano, sino también en inglés, catalán, gallego y euskera.

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