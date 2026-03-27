Detenido un guardia civil en el marco de una operación antidroga en Ceuta: llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos

Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. (GUARDIA CIVIL)

Un agente de la Guardia Civil ha sido detenido por la Policía Nacional por una operación antidroga llevada a cabo en Ceuta y en otras ciudades del sur de Andalucía. Así lo han asegurado fuentes policiales a Infobae, después de que El Faro de Ceuta y EFE confirmaran su detención en el marco de la operación.

Según ha podido saber este medio, el agente de la Benemérita “llevaba un año fuera del cuerpo por problemas psíquicos”, y ha sido detenido en Chiclana por Asuntos Internos de la Guardia Civil, pese a que es natural de Ceuta y que la investigación corresponde a la Brigada Central de Estupefacientes (UDYCO) de la Policía Nacional.

La operación tiene que ver con una investigación previa asociada al tráfico de hachís, ambas en secreto de sumario, como ha recogido el medio local.

Una investigación asociada al tráfico de hachís

Como ha recogido EFE, en la ciudad autónoma se han llevado a cabo hasta nueve registros domiciliarios en zonas como la Marina Española -en pleno centro-, el Príncipe, la avenida del Muelle Cañonero Dato, Arcos Quebrados, Benítez o en la avenida del Teniente Coronel Gautier.

De la misma manera, los agentes se han incautado de abundante documentación en viviendas y un garaje registrados desde primera hora de este viernes en Ceuta, donde han sido detenidas al menos tres personas.

La cifra de arrestos podría elevarse hasta la decena si se incluyen los practicados en la península. En el operativo han participado unidades de la Policía Nacional como la UIR, la UPR y la Policía Científica, con apoyo de guías caninos.

Casi 1.000 kilos de droga incautados en una la ‘Operación Farfalla’ contra el narcotráfico en España e Italia. El dispositivo culmina con la detención de 12 personas y el bloqueo de bienes con un valor de un millón de euros. (Policía Nacional)

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