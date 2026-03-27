Cinco mujeres detenidas por agredir a Miss Trans Zamora tras intentar usar el baño de mujeres de un pub en La Bañeza (León)

Estado en el que quedó Bianca Lizbeth Fernández tras la paliza. (Bianca Fernández)

La Guardia Civil ha detenido a cinco mujeres de entre 18 y 24 años por agredir a Bianca Lizbeth Fernández, una mujer trans de 21 años y actual Miss Trans Zamora 2024, en un pub de La Bañeza (León) durante la madrugada del pasado domingo. La víctima denunció haber sido atacada, sufriendo graves lesiones que incluyen una fractura de mandíbula y riesgo de pérdida de un ojo. A las detenidas se les imputa un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

Según Bianca, los hechos comenzaron cuando intentó entrar al baño de mujeres del establecimiento antes de marcharse. En ese momento, una de las presentes la agarró del pelo y la agredió mientras le gritaba “travelo de mierda”, y varias personas se unieron al ataque, increpándola y exigiéndole que utilizara el baño masculino.

La violencia continuó dentro del baño, donde varias agresoras la golpearon hasta que logró refugiarse en uno de los cubículos. Tras permanecer allí unos minutos, decidió salir e intentar abandonar el local. Al salir del pub, Bianca se encontró con un grupo más numeroso, de entre ocho y diez personas, que volvió a atacarla. Según su denuncia, fue rodeada y golpeada de manera reiterada, recibiendo patadas y un botellazo en la cabeza.

Estado en el que quedó Bianca Lizbeth Fernández tras la paliza. (@CambrolleMar / X)

Tras la agresión, Bianca acudió al centro de salud de La Bañeza, donde recibió atención de urgencia y le practicaron ocho puntos de sutura por heridas que pusieron en riesgo uno de sus ojos. Días después, se le diagnosticó una fractura de mandíbula que requiere cirugía.

La actuación de la Guardia Civil

Tras recibir el aviso del incidente, varias patrullas se desplazaron al local para restablecer la normalidad. Pese a ello, Bianca presentó su denuncia el pasado lunes en el cuartel de Benavente y también hizo público el ataque a través de sus redes sociales, denunciando los insultos tránsfobos que sufrió durante la agresión.

La investigación, realizada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León en el marco de la operación AZADI, permitió identificar y detener a las responsables. Las detenidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza en funciones de guardia, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

El director Ian de la Rosa habla sobre su película 'Iván & Hadoum', un filme que busca contar una historia de amor clásica explorando el concepto 'trans' más allá del género, abarcando también la identidad transcultural y el sentimiento de no pertenencia.

Apoyo contra la agresión transfóbica

Desde el concurso Miss Trans España, en el que Bianca figura como candidata tras haber ganado los certámenes de Miss Benavente y Miss Trans Zamora, calificaron la agresión de “extrema violencia” y señalaron que refleja la “crudeza de una realidad que sigue afectando a personas trans” en España. Además, la Federación Plataforma Trans España mostró su apoyo a Bianca y exigió que los responsables sean puestos a disposición judicial por un delito grave de lesiones con agravante de odio.

En respuesta a esta agresión transfoba, varias asociaciones han convocado concentraciones de apoyo. Este viernes, la asociación LGTBI Awen organizará una concentración en la Plaza Botines de León. Para el sábado, se han programado otras dos movilizaciones: en Madrid, en la plaza Pedro Zerolo, bajo el lema “Contra el odio y fascismo: unidad, orgullo y furia trans”, organizada por la Plataforma Trans España, y en Zamora, en la plaza de la Constitución, promovida por el colectivo LGTBIQ+ Kuza.